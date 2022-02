Brent : Balloté entre l’Ukraine et l’Iran 21/02/2022 | 09:26 Jordan Dufee 21/02/2022 | 09:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La dynamique de l'inflation constitue l'une des principales préoccupations des investisseurs cette année, car elle impacte les politiques des principales institutions monétaires, et à ce titre, il est clair que la progression des prix pétroliers, qui font toujours preuve d'une grande vigueur, représente une sacrée épine du pied dans la chaussure des banquiers centraux dans mesure où le baril de pétrole se paye 20% plus cher par rapport à son niveau du 1er janvier. Pour prendre davantage de recul, la valeur de ce même baril s'est appréciée de près de 50% en 2021, ce qui ne fait pas le bonheur de tout le monde. Nous avons plusieurs fois expliqué dans cette même rubrique que cette fulgurante hausse s'explique en grande partie par le resserrement du marché. La demande mondiale, qui a fortement rebondi avec la réouverture des économies, se heurte à une offre modérée et contrainte par les quotas de production de l'OPEP+, une longue série de divers problèmes d'approvisionnements ainsi qu'une industrie pétrolière américaine qui veille à ne pas retomber dans leurs travers du passé en adoptant une logique de rentabilité plutôt que de productivité. Ce resserrement est d'ailleurs visible sur le niveau des stocks américains qui sont anormalement bas (en deçà de leur moyenne sur les cinq dernières années) selon les données compilées par l’EIA. Dans ce contexte, l'intensification des tensions géopolitiques, plus particulièrement en Ukraine, où le camp occidental redoute une invasion "imminente" de la Russie, insuffle un relai haussier aux cours pétroliers, mais aussi plus globalement aux marchés des premières puisque Moscou est un acteur de premier plan dans la production de palladium, de gaz naturel, de blé, de platine ou encore de nickel. Du côté des signaux qui pourraient amorcer une consolidation des prix, les investisseurs scrutent de près la relance des négociations autour du nucléaire iranien, où Washington semble prêt à faire des concessions afin d'aboutir à un accord avec Téhéran. L'éventuel retour du pétrole iranien serait synonyme d'une offre embellie de près de 2 millions de barils par jour, ce qui représente une véritable bouffée d'oxygène dans un marché tendu. Les prix élevés constituent également un test pour l'industrie américaine, qui pourrait être tentée d'accroître rapidement leurs activités de forage au détriment de leur discipline financière.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique LONDON BRENT OIL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine