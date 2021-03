Combien un être humain "brûle-t-il" de pétrole par jour ?

L'idée d'écrire sur le pétrole m'est venue à la lecture d'une étude d'UBS sur le sujet. La plupart des données qui suivent en sont issues. Le propos de la banque suisse est de démontrer que la consommation du roi des énergies fossiles n'est pas aussi menacée qu'on le croit. Sans entrer dans ce débat, je pense qu'il est important avant tout chose de comprendre comme est structuré le marché.

Si on vous demande combien de litres de pétrole vous "consommez" chaque jour, vous avez de grandes chances de sous-évaluer votre réponse. C'est d'ailleurs le point de départ de l'étude d'UBS : l'imaginaire collectif associe le pétrole avant tout à l'essence et à la génération d'énergie et de chauffage. Le terme "imaginaire" que j'utilise est excessif, puisque ce sont bien les premiers usages du pétrole actuellement. Mais il est aussi présent dans de nombreux produits de grande consommation, et bien sûr dans le plastique et tous ses dérivés.

Pour en revenir à la question sur la consommation de pétrole par habitant, la réponse moyenne dans le monde est "2,1 litres". Eh oui, chaque être humain utilise en moyenne 2,1 litres de pétrole par jour (en 2019, un peu moins en 2020, confinements oblige). "Nous consommons chaque jour la même quantité de pétrole que les médecins nous recommandent de boire de l'eau", écrit UBS, pour marquer les esprits (ne vous trompez pas de bouteille).

Les consommations varient énormément d'un pays à l'autre. Elles s'établissent en moyenne à 10 litres par personne et par jour aux Etats-Unis et au Canada, contre par exemple 1,5 litre en Chine et 0,6 en Inde. En francophonie, La Suisse (4,2 litres) et la France (4,1 litres) consomment moins que la Belgique (9,1 litres, à cause des exportations pétrochimiques) et le Luxembourg (plus de 10 litres, car les camions s'y ravitaillent du fait de taxes très faibles).

Nous sommes donc loin d'être tous égaux devant la consommation de pétrole, mais l'objectif du jour n'est pas d'entrer dans le détail. Alors allons droit à la question : quelle est la consommation de pétrole par secteur dans le monde ?

Réponse visuelle avec ce graphique réalisé à partir des données d'UBS, de l'IEA et de l'OPEP.

Consommation de pétrole par usage (UBS, OPEP, IEA)

Que peut-on retenir ?

Le transport consomme environ 55% du pétrole produit. 25% pour les véhicules particuliers, 17% pour le fret routier, 8% pour l'aviation et 5% pour le transport maritime.

La pétrochimie représente 12% de l'offre. Il s'agit notamment de la production de plastique, de textile ou de cosmétiques.

Le chauffage des bâtiments représente 8%

L'industrie est créditée de 6%

La génération d'énergie atteint 5%

Les autres usages représentent les 14% restants.

Pour terminer, UBS estime donc que la demande de pétrole n'a pas atteint son pic, malgré les efforts réalisés sur le transport. La banque s'attend certes à un plateau puis à une régression à court terme dans l'OCDE, mais juge que les pays émergents vont entretenir une poursuite de la hausse de la consommation. Car si la Chine et l'Inde sont les second et troisième consommateurs mondiaux en valeur absolue, leur niveau par habitant est encore extrêmement faible, comme nous l'avons vu précédemment.