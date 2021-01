La Minute Macro : fin de semaine avec les GAFA, le pétrole et Gamestop

Taxe GAFA

La nouvelle secrétaire au trésor américaine Janet Yellen et le ministre de l’économie, de la relance et des finances Français Bruno Le Maire se sont entretenus au téléphone hier. Ils ont confirmé les multiples points de convergence qui existent entre leurs deux administrations. Sans surprise, ils ont souligné l’importance d’une coordination des réponses nationales pour répondre à la pandémie de COVID et à ses conséquences économiques. Les réponses à cette crise mondiale doivent se faire selon eux au sein des institutions multilatérales.

Bruno Le Maire a notamment salué un assouplissement de la position américaine au sujet des GAFAM et des défis que ces géants du numérique présentent pour les démocraties occidentales et la gouvernance économique mondiale. Trouver une possibilité de taxer les entreprises multinationales de manière juste et équitable comptera parmi les défis à relever dans les quatre prochaines années. Cela tranche nettement avec l’administration précédente qui, on s’en souvient, était montée sur ses grands chevaux lorsque le parlement français avait adopté la taxe GAFA. L’ancien Président Donald Trump avait alors dénoncé “la stupidité” du président Français.

Pétrole

Le baril de brut WTI s’échange à 52,37 USD en milieu de matinée. Le marché est attentiste ce matin. Des craintes d'une faiblesse prolongée de la demande mondiale à cause de la pandémie actuelle de COVID-19 se font ressentir et ce malgré l’engagement de l’Arabie Saoudite de réduire sa production d'un million de barils par jour en février et en mars dans le cadre de l'accord OPEP+. Les nouvelles d’un resserrement des mesures de restriction en Chine, à l’approche du nouvel an Chinois, pèsent aussi sur les cours et font craindre une contraction importante de la demande.

Mais des facteurs positifs pour les cours à court et moyen terme sont également à noter. La réduction des stocks de pétrole américains (-9.9 millions de barils) la semaine dernière et les prévisions d'une légère baisse de la production pétrolière américaine d’abord, et les espoirs toujours vivaces de l’efficacité des campagnes vaccinales. En effet, les opérateurs de marchés sont dans l’attente de l’approbation par les autorités américaines du vaccin Johnson & Johnson. De plus, Novavax a mis au point un vaccin efficace à 89% (mais seulement à 60% contre le variant sud Africain).

Wall Street : il faudra surveiller les robins des bois

A Wall Street on sera très attentif aujourd’hui au retour des "justiciers" des marchés. Je parle bien sûr des hordes d’investisseurs particuliers qui s’entendent sur les réseaux sociaux et notamment la plateforme Reddit pour soutenir les titres shortés par des investisseurs institutionnels, notamment les Hedge Fund qui, il faut bien le dire dans l’imaginaire collectif souffrent d’une image négative.

Melvin Capital a largement pâti de sa position vendeuse sur le titre GameStop et le Hedge Fund américain a d’ailleurs été renfloué par deux poids lourds de la finance (Point72 et Citadel LLC). Le cabinet S3 Partners a annoncé que depuis le 1er janvier, les “shorteurs” ont déjà perdu 3.3 milliards de dollars rien que sur le dossier GameStop. Un montant suffisant pour inquiéter les gendarmes des marchés financiers.

En réponse à l’explosion du cours de GameStop, plusieurs brokers parmi lesquels Robinhood et Interactive Broker ont suspendu les achats sur des titres soupçonnés de suivre la même dynamique, engendrant la colère des investisseurs individuels qui menacent de ne plus être clients. De quoi entraîner un exode chez certains intermédiaires ? Nous devrions avoir la réponse dans les prochains jours.

Envolée du titre GameStop