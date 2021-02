Minute Macro - Mars, ETF Bitcoin et gel du pétrole

Atterrissage de Perseverance sur Mars

Le rover Perseverance s'est posé sur Mars hier après sept mois de voyage. Le robot de la Nasa a réussi son atterrissage sur le cratère de Jezero, une des zones les plus risquées que nous connaissons de Mars. Ce rover doit répondre à un enjeu de taille : la vie a-t-elle déjà existé sur la planète rouge ? Tout un mystère.

Le Grand Froid s’abat sur le pétrole

Les États-Unis doivent faire face actuellement à une grande vague de froid touchant particulièrement les régions du Midwest et du Texas. Ce choc climatique a provoqué un bouleversement du marché pétrolier mondial. En effet, environ 40% de la production de brut américaine est mise à l’arrêt, soit près de 4 millions de barils par jour. En conséquence, les prix du baril ont explosé avec un Brent qui s’échange aux alentours des $63 et un WTI à $59, du fait notamment de la baisse de production des pays de l’OPEC pour les mois à venir. L’or noir s’échange ainsi à des niveaux inédits depuis janvier 2020.

Premier ETF sur le Bitcoin

Pour son premier jour de cotation à la bourse de Toronto, l'ETF sur le Bitcoin (TSX:BTCC) a enregistré un volume colossal d'une valeur de 165 millions de dollars. Ce tout nouveau "FNB Bitcoin Purpose" permet aux investisseurs de s'adosser à la crypto-monnaie via un compte-titres. Un second ETF, cette fois-ci du groupe Evolve Funds et de symbole TSX:EBIT devrait se lancer vendredi dans la course.

Janet temporise

Le détricotage des surtaxes douanières empilées par l'administration Trump vis-à-vis de la Chine n'est pas à l'ordre du jour. Soucieuse de conserver la meilleure marge de négociation possible avec Pékin, la nouvelle secrétaire d'Etat au trésor, Janet Yellen, a déclaré hier sur CNBC "pour le moment, nous maintenons en place les droits de douane instaurés par l'administration Trump (...) et nous évaluerons avec le temps ce que nous considérons approprié". L'objectif est de faire le bilan de la mise en place du dispositif, pour juger de son efficacité.

Des PMI Flash contrastés

Les différents pays européens présentaient ce matin les indices PMI pour le mois de février. L'activité manufacturière a repris des couleurs partout en Europe en battant à chaque fois le consensus des analystes: 55 points contre 51.7 anticipés en France, 60.6 contre 56.6 en Allemagne ou même 57.7 contre 54.6 selon les analystes pour l’ensemble de la zone euro. Malheureusement, le secteur des services reste en plein doute avec une forte contraction dans tous les pays: 43.6 en France, 45.9 en Allemagne et 44.7 pour la zone euro. Malgré la chute relative du nombre de cas positifs observés, les restrictions sanitaires restent très contraignantes.

Le Crowdfunding toujours en forme

La crise sanitaire ne semble pas avoir affecté le financement participatif en France avec une collecte dépassant le milliard d’euros en 2020. La taille des opérations à financer ne cesse de croître. Le baromètre 2020 de la FPF indique une hausse de 62% par rapport à 2019, démontrant la pertinence de ce modèle de financement au plus proche des particuliers.