Ouragan de catégorie 4. Les marchés pétroliers ont les yeux rivés sur la trajectoire de l’ouragan Laura et ses vents soufflants à 175 km/h. Ce dernier tend à se renforcer et frappe actuellement le Golfe du Mexique, véritable berceau de tout un pan de l’industrie pétrolière américaine. Plusieurs raffineurs du Texas et de la Louisiane ont déclaré la fermeture de leur site, perturbant momentanément la production de produits raffinés.

Découverte majeure en Mer Noire. Alors que les frictions ne faiblissent pas entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale au sujet de la recherche d’hydrocarbures dans la région, Ankara a annoncé « sa plus grande découverte de gaz de l’histoire de la Turquie », mais en Mer Noire. Ce gisement permettra à la Turquie de réduire sa dépendance au gaz naturel, que le pays importe pratiquement en totalité.

Or et technologies. Si la crise sanitaire a plutôt favorisé les prix de l’once d’or, elle a toutefois bel et bien pesé sur la demande des industriels. Dans l'ensemble, la demande en or du secteur électronique et des technologies a chuté de 14% et 18% sur le deuxième trimestre, un recul exceptionnel depuis que le World Gold Council compile ces statistiques. Même trajectoire pour les autres industries (textile traditionnel en Inde, accessoires de luxe etc.) et la dentisterie.

Demande en or (en tonnes) par industrie sur le deuxième trimestre 2020 - source : World Gold Council