La sécheresse provoquée par El Niño menace de réduire encore la production de café en Indonésie, quatrième producteur mondial, après que des pluies excessives ont fait chuter la production à son niveau le plus bas depuis plus de dix ans, ce qui a fait grimper les prix mondiaux à des sommets inégalés.

La baisse de la production de café en Indonésie, qui produit principalement des grains robusta - dont le goût est plus prononcé et plus amer que celui de la variété arabica - pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix, qui ont augmenté de plus de 40 % en 2023 et ont atteint un niveau record en juin.

"Les prévisions météorologiques d'El Nino conduisent à une sécheresse vers la fin de l'année et le début de l'année prochaine en Indonésie", a déclaré Carlos Mera, responsable de la recherche sur les marchés des matières premières agricoles chez Rabobank.

"En cas de sécheresse, la production indonésienne de café pourrait encore chuter en 2024/25.

L'agence météorologique indonésienne (BMKG) a déclaré que le phénomène climatique El Nino, qui apporte généralement un temps chaud et sec prolongé dans ce pays tropical, affecte déjà plus des deux tiers du pays, y compris Java et certaines parties de Sumatra, deux régions clés pour la production de café.

Ces conditions de sécheresse contrastent avec les fortes précipitations enregistrées dans ce pays d'Asie du Sud-Est entre 2000 et 2022 en raison du phénomène La Nina, alors que de fortes pluies ont également été enregistrées au cours des cinq premiers mois de cette année.

En 2023/24, la production indonésienne de café devrait s'élever à 9,7 millions de sacs de 60 kg, en baisse par rapport aux 11,85 millions de sacs de l'année précédente et au niveau le plus bas depuis 2011/12, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA PLUIE

Les plantations de Sumatra et de Java risquent d'être les plus touchées par la sécheresse, les météorologues prévoyant une intensification d'El Nino à la fin de 2023 et au début de l'année prochaine, période cruciale pour la floraison et la formation des fruits.

La plupart des plantations de café indonésiennes sont alimentées par la pluie. La menace de sécheresse fait suite à des précipitations plus importantes au cours des derniers mois à Sumatra et à Java, qui ont réduit la production de café.

"Cette année, ma récolte n'est que de 30 % par rapport à l'année dernière en raison de l'excès de pluie, qui a provoqué la chute précoce des fleurs de café", a déclaré Peratin Buchori, un agriculteur de 55 ans de Lampung, à l'extrémité sud de l'île de Sumatra, connue pour ses haricots robusta.

Trop de pluie pendant la floraison peut entraîner la chute des fleurs avant la formation des baies, ce qui se traduit par une baisse des rendements.

"L'offre de café est très faible. Personnellement, je dirais qu'elle a diminué d'environ 25 % par rapport à l'année dernière", a déclaré à Reuters un négociant en café basé à Lampung, ajoutant que la diminution de l'offre avait provoqué des achats de panique au cours des derniers mois.

PETITS EXPLOITANTS, FAIBLES RENDEMENTS

Les rendements du café en Indonésie se situent entre 0,7 et 1,0 tonne métrique par hectare, tandis que le Viêt Nam, premier fournisseur mondial de robusta, produit 2,7 tonnes par hectare.

La quasi-totalité des quelque 1,25 million d'hectares de plantations de café de l'Indonésie sont entretenus par de petits exploitants qui utilisent des méthodes de plantation traditionnelles et peu d'engrais. De nombreux caféiers sont vieux, certains ayant été plantés il y a plus de vingt ans.

Le gouvernement a encouragé les agriculteurs à replanter des arbres, notamment en fournissant des plants de café, en subventionnant les engrais et en accordant des prêts bon marché.

Cependant, seuls 2 % de la superficie totale des plantations de café ont été replantés depuis 2018, selon les données officielles.

"Nos agriculteurs manquent souvent de concentration ; ils plantent divers produits sur leurs terres, et pas seulement du café", a déclaré à Reuters Muhammad Rizal, directeur des cultures annuelles et pérennes au ministère de l'Agriculture.

"Ils manquent également de connaissances en matière de bonnes pratiques agricoles".

Le ministère envisage un nouveau programme qui ferait appel à des acheteurs privés pour aider à former les cultivateurs aux meilleures pratiques tout en agissant en tant qu'acheteurs, a déclaré M. Rizal, comparant l'initiative au programme naissant des agriculteurs de plasma pour l'huile de palme, la principale denrée de l'Indonésie. (Reportage de Dewi Kurniawati et Naveen Thukral, édition de Shri Navaratnam)