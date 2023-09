(Alliance News) - Solutions Capital Management SIM Spa a annoncé mardi qu'elle avait réduit sa perte pour le premier semestre de l'année à 240 000 euros, contre 580 000 euros pour la même période de l'année précédente.

Le produit net bancaire pour la période s'est élevé à 1,9 million d'euros, en hausse de 31% par rapport à 1,5 million d'euros au premier semestre 2022.

Au 30 juin, les revenus de commissions s'élevaient à 3,6 millions d'euros, soit une forte croissance de 42 % par rapport au premier semestre de l'année précédente.

La collecte nette a été positive à plus de 38 millions d'euros, tandis que la collecte nette ajustée a été positive à plus de 133 millions d'euros, avec une collecte positive de 26 millions d'euros en gestion d'actifs et une collecte de plus de 103 millions d'euros en conseil.

Solutions Capital Management SIM a clôturé mardi à 2,54 euros par action.

