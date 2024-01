(Alliance News) - Associated British Foods PLC a annoncé mardi des ventes de Noël satisfaisantes chez Primark, compensant ainsi un "démarrage lent" au premier trimestre pour la branche de vente au détail de la rue principale.

La performance de la société cotée au FTSE 100 a toutefois été légèrement mitigée. Les ventes globales de la branche Ingrédients et agriculture ont baissé, alors qu'elles ont augmenté dans les secteurs de l'épicerie et du sucre.

Les ventes du groupe au cours du premier trimestre clos le 6 janvier ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel pour atteindre 6,89 milliards de livres sterling. À taux de change constant, elles ont augmenté de 5,4 %.

Dans le seul secteur de la distribution, qui comprend Primark, les ventes ont augmenté de 7,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,38 milliards de livres sterling. Elles ont augmenté de 7,9 % à taux de change constant.

"Au Royaume-Uni, les ventes totales ont augmenté de 4,5 % au cours de la période, et les ventes à périmètre constant ont progressé de 3,8 %. Après les difficultés liées au temps chaud du début de la période, les ventes ont fortement progressé à l'approche de Noël. La part de marché de Primark a atteint un nouveau record à 7,1 % pour les 12 semaines au 10 décembre, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière", a déclaré AB Foods.

"Nous avons terminé la période avec des niveaux de stocks satisfaisants. Nous continuons à surveiller la situation en mer Rouge, mais à ce stade, nous ne prévoyons pas de perturbation significative de notre chaîne d'approvisionnement.

En ce qui concerne Primark, AB Foods a déclaré qu'il se sentait "plus confiant" quant à sa marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année. AB Foods a déclaré que la marge brute de l'unité s'est redressée.

"Cela devrait nous protéger contre d'éventuels coûts d'approvisionnement supplémentaires dus à la perturbation de la mer Rouge, le cas échéant", a ajouté l'entreprise.

En novembre, l'entreprise a prédit que Primark atteindrait une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée "supérieure à 10 %", avec la possibilité d'un résultat plus robuste en fonction de la demande des consommateurs. Il s'agirait d'un progrès par rapport aux 8,2 % réalisés au cours de l'exercice 2023.

Loin de Primark, AB Foods a déclaré que les ventes de produits d'épicerie ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel au premier trimestre pour atteindre 1,41 milliard de livres sterling, enregistrant une hausse de 5,4 % à taux de change constant. Son unité d'épicerie comprend la gamme de produits de boulangerie Kingsmill et le thé Twinings.

Les ventes d'ingrédients ont chuté de 2,8 % à taux de change réel pour atteindre 698 millions de livres sterling. Elles ont toutefois augmenté de 0,9 % à taux de change constant.

Les ventes de produits agricoles ont chuté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 572 millions de livres sterling, ou de 11 % à taux de change constant. Les ventes de sucre ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 825 millions de livres sterling, enregistrant une hausse plus convaincante de 13 % à taux de change constant.

AB Foods a déclaré : "Notre secteur de l'épicerie s'est bien comporté. Nos marques axées sur les États-Unis, y compris notre coentreprise Stratas dans le domaine des huiles alimentaires, ont poursuivi leurs bonnes performances de l'année dernière. Parmi les marques internationales, Twinings s'est bien comportée sur ses principaux marchés. Ovomaltine a réalisé une bonne performance en Europe occidentale, mais a été plus faible dans l'ensemble, car elle a continué à faire face à des défis en Asie.

"Dans le secteur des ingrédients, notre activité de levure et d'ingrédients de boulangerie AB Mauri a également maintenu la forte performance de l'année dernière avec une nouvelle croissance des ventes et des bénéfices. Comme prévu, certaines parties d'ABF Ingredients ont été plus faibles en raison du déstockage continu des clients. Dans le secteur de l'agriculture, les ventes ont été plus faibles, bien que certains marchés d'aliments composés pour animaux commencent à montrer des signes de reprise.

La société s'attend à ce que la production de sucre soit "nettement supérieure à celle de l'année dernière malgré les conditions météorologiques récentes".

"Cela devrait permettre à la production de s'aligner plus largement sur les niveaux de production historiques", a-t-elle ajouté.

Les actions de la société ont augmenté de 0,4 % à 2 278,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

