Les indices boursiers indiens se sont rapprochés de leurs records lundi, menés par les sociétés financières, leurs gains contrastant avec la chute des marchés asiatiques avant les données macroéconomiques clés des principales économies.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,53% à 19 925,20 à 10h00 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,48% à 66 930,93. Les deux indices de référence sont à moins de 1 % de leurs records atteints le 20 juillet.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont gagné respectivement plus de 1,4 % et 0,8 %, atteignant ainsi de nouveaux records.

"Le Nifty devrait tenter à nouveau d'atteindre un nouveau record", a déclaré VK Vijayakumar, responsable de la stratégie d'investissement chez Geojit Financial Services, mais il a averti qu'"il est conseillé de prendre des bénéfices sur les petites capitalisations, car les ventes étrangères importantes pourraient réapparaître à des niveaux plus élevés".

Les 13 principaux indices sectoriels ont tous enregistré des gains. Les valeurs financières à forte pondération ont augmenté de 0,5 %, tandis que les banques et les banques du secteur public ont augmenté de 0,5 % et de 1,8 %, respectivement.

Les valeurs financières ont également enregistré des gains vendredi après que la Reserve Bank of India (RIBI) ait annoncé son intention d'augmenter ses taux d'intérêt.

a déclaré

qu'elle mettrait fin au maintien du ratio de réserve de trésorerie supplémentaire de manière progressive d'ici le 7 octobre.

Les marchés asiatiques étaient en baisse avant les données macroéconomiques clés de la Chine et la lecture de l'inflation américaine, prévue plus tard dans la semaine.

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation de détail en Inde pour le mois d'août et les chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet, attendus mardi. L'inflation de détail a probablement diminué en août, après avoir atteint un sommet de 15 mois en juillet, pour s'établir à 7 %, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters.

Parmi les valeurs individuelles, les sociétés sucrières telles que Praj Industries, Balrampur Chini Mills, Dwarikesh Sugar Industries et Dalmia Bharat Sugar and Industries

ont gagné

entre 3 % et 14 %, grâce au lancement d'une alliance mondiale sur les biocarburants lors du sommet du G20, qui vise à encourager l'utilisation de carburants plus propres.

SJVN

a grimpé

8% après la signature d'un accord d'achat d'électricité avec le Bhakra Beas Management Board.