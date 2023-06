Citi a relevé mardi ses prévisions de prix pour les contrats à terme de sucre brut et de cacao négociés sur l'Intercontinental Exchange (ICE) à New York, citant l'étroitesse de l'offre et les risques météorologiques, tout en réduisant ses perspectives pour le café arabica.

Citi Research, l'unité d'étude de marché de la banque américaine, a déclaré dans un rapport qu'elle relevait ses prévisions de prix pour 2023 pour les contrats à terme sur le sucre brut de 0,007 $ par livre à 0,236 $, car elle s'attend à ce que le marché physique et les flux commerciaux pour le sucre restent plus serrés pendant plus longtemps.

"Avec El Niño désormais confirmé et un El Niño potentiellement fort plausible plus tard dans l'année ... les principales régions productrices de sucre en Asie, y compris l'Inde, la Thaïlande, la Chine et le Pakistan, pourraient être confrontées à un temps plus sec et/ou plus chaud que la normale, ce qui entraînerait une baisse des rendements des cultures", a déclaré le rapport.

Citi a augmenté ses prévisions de prix pour le cacao en 2023 de 5,2 % à 2 830 dollars la tonne, principalement en raison des risques météorologiques, mais a déclaré qu'une correction du marché pourrait se produire bientôt car les fonds ont des positions longues importantes.

Elle a réduit ses prévisions de prix pour 2023 pour le café arabica de 5 cents à 1,85 $ la livre.

"Nous avons ajusté notre projection de l'offre et de la demande à un déficit moins important de 2,4 millions de sacs pour la saison 2022/23 par rapport aux 3,5 millions de sacs début mai, compte tenu de la stabilisation de la production estimée et de la légère réduction de la consommation mondiale prévue", a déclaré la banque.