La récolte de sucre cubaine s'achève sur le tonnage le plus bas depuis 1900, ce qui oblige le gouvernement à importer et accroît la pression sur les industries nationales du rhum, des boissons non alcoolisées et des produits pharmaceutiques, selon des rapports officiels, deux économistes et une source de l'industrie du rhum.

Le président Miguel Diaz-Canel a déclaré à la fin du mois d'avril que l'industrie publique avait produit 71 % des 412 000 tonnes prévues, soit un peu moins de 300 000 tonnes, et que la récolte se poursuivrait en mai.

Cuba a produit 350 000 tonnes métriques lors de la dernière récolte et, bien que certaines sucreries restent ouvertes, les rendements chutent fortement en mai lorsque le temps chaud et humide s'installe, accompagné des pluies d'été.

Cela signifie que nous devrons importer et, bien sûr, moins de sucre signifie moins de sirop et d'alcool pour diverses industries et, bien sûr, de rhum, a déclaré l'économiste cubain Omar Everleny.

La nation insulaire des Caraïbes, dirigée par les communistes, était autrefois le premier exportateur mondial de sucre et produisait 8 millions de tonnes de sucre brut en 1989, avant que l'effondrement de son ancien bienfaiteur, l'Union soviétique, n'entraîne un déclin régulier.

Selon M. Everleny, les données gouvernementales publiées cette semaine montrent que la production d'alcool à base de canne à sucre, utilisée pour divers produits allant du rhum aux produits pharmaceutiques, a diminué de plus de 50 % depuis 2019, tout comme la plupart des activités manufacturières depuis que les nouvelles sanctions sévères des États-Unis et la pandémie de COVID-19 ont réduit à néant les recettes en devises du pays, qui dépend des importations, et ont donné le coup d'envoi d'une crise économique épuisante qui se poursuit encore aujourd'hui.

La crise a considérablement réduit l'approvisionnement en engrais, en carburant et en autres intrants nécessaires à la culture et à la récolte de la canne à sucre, ainsi qu'en pièces détachées pour les moulins, ce qui a eu un effet dévastateur sur la récolte.

Historiquement, Cuba a consommé jusqu'à 700 000 tonnes de sucre par an et a exporté le reste.

Contrairement au secteur pharmaceutique et à d'autres industries qui peuvent importer des matières premières à base de sucre, les fabricants de rhum doivent utiliser des ingrédients cubains pour préserver l'identité de leur marque.

Pour l'industrie du rhum, les prix intérieurs de l'alcool ont augmenté de 46 %, a déclaré une source industrielle bien placée, qui a requis l'anonymat.

Certains moulins cubains ont ouvert brièvement cette saison pour produire de la mélasse qui peut être distillée en alcool pour le rhum, et cela a aidé, a dit la source, mais n'a pas résolu le problème. La situation est désastreuse (reportage de Marc Frank ; édition de Jonathan Oatis).