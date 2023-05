L'Union européenne a accepté jeudi de suspendre les restrictions sur les importations en provenance d'Ukraine pour une année supplémentaire, après avoir repoussé l'interdiction d'importation imposée par certains pays de l'UE à la suite des protestations des agriculteurs contre la faiblesse des prix.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a remercié l'UE pour cette prolongation et s'est engagé à s'efforcer de respecter les normes de l'Union requises pour décrocher l'adhésion à l'Union des 27.

Le Conseil de l'UE, qui regroupe les gouvernements de l'Union, a indiqué dans un tweet que les ministres de l'UE chargés du commerce avaient approuvé cette prolongation lors d'une réunion qui s'est tenue jeudi.

L'Union européenne a levé les droits de douane et autres restrictions pour une période initiale de 12 mois en juin 2022.

"Dans le cadre de notre mouvement vers l'Union européenne, nous devons faire de cette libéralisation, jusqu'à présent temporaire, une libéralisation permanente, sans aucune exception ni restriction", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne.

La suspension de tous les droits de douane a suscité des plaintes de la part de groupes d'agriculteurs, ce qui a conduit la Pologne et la Hongrie à interdire certaines importations de céréales ukrainiennes en avril. Ces pays sont devenus des voies de transit pour les céréales ukrainiennes qui ne pouvaient être exportées par les ports de la mer Noire.

Même avant l'invasion russe, l'Ukraine bénéficiait de l'élimination de la grande majorité des droits de douane de l'UE, dans certains cas avec des périodes de transition, dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Ukraine appliqué depuis 2016.

Toutefois, jusqu'en 2022, l'UE a maintenu des prix minimaux pour les fruits et légumes, ainsi que des droits de douane et des quotas sur d'autres produits agricoles sensibles, tels que la viande, les produits laitiers, le sucre et certaines céréales.

Cinq pays voisins - la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie - interdiront les ventes intérieures de certaines céréales en provenance d'Ukraine, tout en autorisant leur transit pour l'exportation vers d'autres pays.

M. Zelenskiy a prévenu qu'une fois les procédures devenues permanentes, "il existe toujours un risque que certaines restrictions soient en place".

Kiev, a-t-il déclaré, s'efforcera de trouver des solutions "en particulier pour les agriculteurs d'Ukraine et de certains pays voisins, qui répondront à nos normes et à nos intérêts européens communs".

Le Parlement européen a déjà soutenu la proposition de suspension tarifaire.