La Commission européenne introduira des droits de douane sur les importations d'œufs ukrainiens dans l'Union européenne au cours des deux prochaines semaines, après qu'un seuil annuel précédemment convenu pour ces importations aura été atteint, a déclaré un porte-parole mercredi.

L'UE a fixé des limites pour certaines importations agricoles en provenance d'Ukraine après que l'accès au libre-échange, accordé pour aider l'économie du pays à la suite de l'invasion russe en 2022, a suscité la colère des agriculteurs de l'UE et contribué à une vague de protestations rurales cette année.

La Commission, l'organe exécutif de l'UE, a annoncé mardi qu'elle introduirait des droits de douane sur les importations d'avoine en provenance d'Ukraine après que le plafond de volume fixé pour cette céréale a été atteint.

Les importations d'œufs de l'Union européenne ont bondi de trois quarts l'année dernière et ont continué à augmenter au début de cette année, l'Ukraine étant le principal fournisseur, selon les données de l'Union européenne.

L'industrie européenne des œufs s'est plainte du fait que l'afflux de produits ukrainiens moins chers a entravé la reprise de la production d'œufs en provenance de l'UE.

Ces dernières années, des épidémies de grippe aviaire ont ravagé des troupeaux de volailles.

Le ministère ukrainien de l'agriculture a refusé de commenter les droits de douane prévus sur les œufs. Le syndicat ukrainien des producteurs d'œufs n'était pas disponible pour un commentaire immédiat.

Les restrictions imposées par l'Union européenne sur les importations agricoles en provenance d'Ukraine concernent également la volaille, le sucre, le gruau, le maïs et le miel.

Fin mai, l'Ukraine a déclaré qu'elle interdirait

vers l'UE pour le reste de l'année, la limite de volume ayant été atteinte, bien que les données de l'UE aient montré qu'il restait près de 44 000 tonnes métriques disponibles sur un total d'environ 263 000 tonnes.