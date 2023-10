L'indice des prix mondiaux de l'agence alimentaire des Nations unies est resté largement stable en septembre, les baisses des indices des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande ayant compensé la flambée des prix du sucre et du maïs.

L'indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 121,5 points le mois dernier, contre 121,6 points en juillet, selon une révision de l'indice, a indiqué l'agence vendredi.

L'indice du mois d'août avait été initialement fixé à 121,4.

Le chiffre de septembre était en baisse de 10,7 % en glissement annuel et de 24 % par rapport au record historique atteint en mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice FAO des céréales a augmenté de 1,0 % par rapport au mois précédent, les prix du maïs ayant bondi de 7 %, poussés par une forte demande pour les approvisionnements brésiliens, un ralentissement des ventes en Argentine et une augmentation des taux de fret des barges aux États-Unis.

Les prix internationaux du blé ont baissé de 1,6 %, grâce à l'abondance de l'offre et aux bonnes perspectives de production en Russie. Le riz, qui avait grimpé de près de 10 % en août, a reculé de 0,5 % le mois dernier en raison d'une faible demande d'importations, selon la FAO.

L'indice du sucre a bondi de 9,8 % par rapport au mois d'août, atteignant son niveau le plus élevé depuis novembre 2010, en raison des inquiétudes croissantes concernant le resserrement de l'offre mondiale au cours de la prochaine saison, lié aux préoccupations concernant l'impact du phénomène climatique El Nino sur la production.

Les prix des huiles végétales ont chuté de 3,9 %, tandis que les prix des produits laitiers ont baissé de 2,3 %, soit la neuvième baisse mensuelle consécutive, alors que la faible demande mondiale d'importations et les stocks importants dans les principales régions productrices ont continué à peser sur le secteur. Les prix de la viande ont baissé de 1,0 %.

Dans un rapport distinct sur l'offre et la demande de céréales, la FAO prévoit une production céréalière mondiale de 2,819 milliards de tonnes cette année, en légère hausse par rapport à l'estimation précédente de 2,815 milliards de tonnes et quelque 0,9 % de plus que les niveaux de 2022, selon la FAO.

La hausse des prévisions est presque entièrement due à des estimations de rendement plus positives pour la Russie et l'Ukraine, en raison de conditions météorologiques toujours favorables, selon la FAO.

L'agence de l'ONU a indiqué que son rapport sur l'offre et la demande de céréales évaluait la production mondiale de blé à 785 millions de tonnes, la production de céréales secondaires à 1,511 milliard de tonnes, soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2022, et la production mondiale de riz à 523,1 millions de tonnes. (Rédaction : Crispian Balmer)