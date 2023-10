La majeure partie de la livraison physique record de sucre par les négociants en matières premières à l'expiration du contrat à terme d'octobre à l'Intercontinental Exchange (ICE) la semaine dernière sera acheminée vers la Chine, selon deux négociants ayant connaissance des transactions.

Wilmar International, le négociant en denrées alimentaires basé à Singapour qui a constitué une importante position longue et a décidé de prendre la quasi-totalité de la livraison record de 2,87 millions de tonnes métriques, a conclu des accords pour vendre entre 1 million et 1,5 million de tonnes à la Chine, ont-ils déclaré.

Selon les négociants, qui travaillent pour deux des plus grands acteurs du commerce mondial du sucre, Wilmar a également conclu des accords pour envoyer une partie du sucre en Indonésie, en Égypte et en Inde.

Wilmar n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La livraison physique de sucre à l'expiration du contrat d'octobre la semaine dernière a été la plus importante de tous les contrats, quelle que soit l'année, depuis que les contrats à terme sur le sucre brut ont commencé à être négociés à New York - la référence mondiale pour le prix de l'édulcorant - en 1914.

La totalité des 2,87 millions de tonnes de sucre est d'origine brésilienne et doit être chargée à partir de ports brésiliens entre le début du mois d'octobre et le 15 décembre. La taille de la livraison est suffisante pour remplir environ 45 navires de taille Panamax.

"Nous pensons que Wilmar a déjà vendu la majeure partie, voire la totalité, de ce volume", a déclaré le premier négociant.

"La Chine a acheté environ 1,2 à 1,5 million de tonnes.

Le second négociant a estimé les ventes de Wilmar à la Chine à environ 1 million de tonnes.

"Ils ont vendu moins cher pour avoir un carnet de commandes important", a-t-il déclaré, indiquant que le négociant basé à Singapour réalisera un bénéfice en raison du volume très important.

Les nouveaux achats chinois interviennent quelques jours après que le pays a décidé de reprendre les ventes de ses réserves de sucre - pour la première fois depuis 2016 - car les stocks internes étaient bas et les prix élevés.

Les négociants et les analystes ont déclaré qu'une combinaison de plusieurs facteurs a conduit à une livraison importante, y compris la récolte brésilienne record, les taux d'intérêt élevés et la prime réduite entre les contrats d'octobre et de mars sur l'ICE.

"Avec les taux d'intérêt actuels, le transport du sucre coûte aujourd'hui beaucoup d'argent", a déclaré le second négociant, faisant référence aux coûts de stockage et de couverture.

LOGISTIQUE

L'opération logistique sera difficile pour Wilmar et les parties chargées de la livraison, ont indiqué les négociants, car la saison des pluies commence dans le pays sud-américain, ce qui peut retarder le chargement.

Au total, six négociants en matières premières ont décidé de livrer le sucre, dont la société chinoise COFCO, Louis Dreyfus Co , Sucden et Viterra.

Selon les règles de l'ICE, les livreurs doivent amener le sucre dans les ports et le destinataire doit désigner le navire.

La deuxième source a indiqué que Wilmar avait désigné les six premiers navires cette semaine. La plupart des chargements auront lieu dans les ports de Santos et de Paranagua.

"Cette livraison massive devrait créer d'énormes files d'attente en octobre et novembre, lorsque les navires sucriers sont encore en concurrence avec les exportations de céréales et sont également exposés à d'éventuels retards liés à la saison des pluies", a déclaré Claudiu Covrig, analyste du secteur du sucre.