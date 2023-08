La hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de base en Inde, due à des pluies irrégulières et rares, oblige le gouvernement à prendre une série de mesures pour améliorer l'approvisionnement et atténuer les pressions inflationnistes.

Alors que l'inflation annuelle des prix de détail a atteint 7,44 % en juillet, son plus haut niveau depuis 15 mois, l'inflation des prix des denrées alimentaires a atteint 11,5 %, son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi, ce qui a poussé le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi à agir rapidement pour éviter toute réaction négative de la part des électeurs lors des prochaines élections nationales et des États.

Pour alléger les difficultés des consommateurs à faibles revenus, le gouvernement envisage d'étendre un programme de distribution gratuite de nourriture qui doit prendre fin en décembre, selon deux sources gouvernementales qui ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

On estime que les subventions alimentaires coûteront au gouvernement 1,97 trillion de roupies indiennes (23,83 milliards de dollars) en 2023/24 et qu'une extension du programme de distribution gratuite de nourriture pourrait alourdir la facture.

Le gouvernement a intensifié les ventes de légumes subventionnés, en particulier d'oignons et de tomates, par l'intermédiaire de son réseau de distribution, tout en libérant des stocks de blé et de sucre sur le marché pour faire baisser les prix.

Ces mesures pourraient coûter au total plus de 12 milliards de dollars au gouvernement, selon les sources gouvernementales.

En outre, le gouvernement s'apprête à interdire les exportations de sucre pour la première fois en sept ans, après avoir interdit les exportations de catégories clés de riz le mois dernier. Selon Reuters, le gouvernement envisage également d'importer du blé pour la première fois depuis des années.

Le gouvernement est plus préoccupé par les céréales et les légumineuses, qui pèsent le plus lourd dans le panier de la ménagère, que par les denrées périssables, a déclaré une autre source gouvernementale qui a également refusé d'être nommée.

Le gouvernement évitera de prendre des mesures irréfléchies, mais il sera proactif dans la lutte contre l'inflation, a déclaré la source.

Ni le ministère des finances ni le bureau du premier ministre n'ont répondu aux courriels et aux messages demandant des commentaires.

"Alors que la dynamique mensuelle des prix des denrées alimentaires s'est atténuée en août, en partie grâce aux interventions du gouvernement, l'incertitude quant à l'impact des faibles pluies reste élevée", a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste chez IDFC First Bank Economic Research.

CHOCS DE L'OFFRE

Après des précipitations supérieures à la moyenne en juillet, les trois premières semaines d'août ont été inhabituellement arides, ce qui a eu un impact sur les prix des produits de base tels que les céréales, les légumes, le sucre, les épices, la viande et les produits laitiers.

"Les cultures ne reçoivent pas les précipitations nécessaires au moment où elles en ont le plus besoin", a déclaré Harish Galipelli, directeur de la société de négoce ILA Commodities India Pvt Ltd.

Les prix des tomates ont atteint des niveaux record, obligeant les ménages à faire des économies et les chaînes de restauration rapide telles que McDonalds et Subway à les retirer temporairement de leurs menus.

"Cela fait deux mois que je n'ai pas acheté de tomates et nous ne mangeons plus régulièrement de légumineuses aujourd'hui. Souvent, nous ne mangeons que des rotis et du sel pour le dîner", a déclaré Mohammad Siraj, un ouvrier agricole de l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, qui gagne 250 roupies (3,03 dollars) par jour pour subvenir aux besoins d'une famille de huit personnes.

La récolte de riz de l'Inde est la plus touchée après avoir été submergée par des pluies irrégulières dans certains États du nord producteurs de riz en juillet, et maintenant une période de sécheresse menace les rendements dans les États du sud et de l'est, selon les exportateurs.

Les prix des légumineuses pourraient également rester élevés pendant plus d'un an, car la période de sécheresse réduit le potentiel de rendement, a déclaré Nitin Kalantri, un négociant en légumineuses.

L'Inde tente d'augmenter ses approvisionnements en légumineuses par le biais d'importations, mais l'excédent disponible auprès d'exportateurs tels que l'Australie, le Mozambique, le Myanmar et la Tanzanie est limité.

Les prix du sucre devraient également augmenter en raison de la hausse de la demande lors des festivals religieux des prochains mois, et les incertitudes quant à l'approvisionnement pour la prochaine saison se font sentir, a déclaré Ashok Jain, président de l'Association des marchands de sucre de Bombay.

L'incertitude s'est accrue quant aux perspectives des cultures d'été et d'hiver, car il y a 95 % de chances qu'El Nino prévale de décembre 2023 à février 2024. Outre le fait qu'il apporte moins de pluie, El Niño maintient les températures au-dessus de la normale.

"Une vague de chaleur pendant les mois d'hiver pourrait déclencher une deuxième phase d'augmentation des prix", a déclaré un négociant basé à Mumbai et travaillant pour une maison de commerce internationale.

(1 $ = 82,4700 roupies indiennes)