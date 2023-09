La production de sucre dans le Maharashtra, le principal État producteur de l'Inde, devrait chuter de 14 % au cours de la campagne agricole 2023/24 pour atteindre son niveau le plus bas en quatre ans, en raison de la baisse des rendements de la canne à sucre à la suite du mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle, ont déclaré mercredi à Reuters des représentants de l'industrie et du gouvernement.

La réduction de la production pourrait aggraver l'inflation alimentaire et décourager New Delhi d'autoriser les exportations de sucre, ce qui soutiendrait les prix mondiaux qui sont déjà proches de leur niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie.

La hausse des prix intérieurs améliorera toutefois les marges des producteurs tels que Balrampur Chini, Dwarikesh Sugar, Shree Renuka Sugars et Dalmia Bharat Sugar, ce qui leur permettra d'effectuer les paiements aux agriculteurs dans les délais impartis.

L'État occidental de Maharashtra, qui représente plus d'un tiers de la production indienne de sucre, pourrait produire 9 millions de tonnes métriques au cours de la saison 2023/24 (qui commence le 1er octobre), contre 10,5 millions de tonnes en 2022/23, a déclaré B.B. Thombare, président de l'Association des moulins à sucre de l'Ouest de l'Inde.

"La culture de la canne à sucre n'a pas reçu suffisamment de précipitations au cours de la phase cruciale de croissance cette année. Dans presque tous les districts, la croissance de la culture est retardée", a-t-il déclaré.

Le Maharashtra, qui surprend souvent le marché mondial du sucre par des variations importantes de sa production, a reçu des précipitations inférieures de 59 % à la normale au cours du mois d'août.

Le commissaire au sucre du Maharashtra, Chandrakant Pulkundwar, a déclaré avoir été informé par les représentants des sucreries, lors d'une réunion d'évaluation, que les rendements de la canne à sucre seraient inférieurs cette année en raison d'une période de sécheresse prolongée et de températures plus élevées.

Les cultures ont absolument besoin de bonnes précipitations en septembre pour limiter les dégâts causés par la période de sécheresse, a déclaré Pulkundwar.

L'Inde devrait recevoir des précipitations moyennes en septembre, selon les prévisions du service météorologique national, après le mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle.

La production du Maharashtra est cruciale pour la capacité d'exportation de l'Inde, ce qui rend les perspectives d'expéditions à l'étranger très sombres pour la saison à venir, a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une maison de commerce internationale, refusant d'être nommé en raison de la politique de son entreprise.

En 2021/22, le Maharashtra a produit un record de 13,7 millions de tonnes, permettant à New Delhi d'exporter un record de 11,2 millions de tonnes.

La production du Maharashtra étant tombée à 10,5 millions de tonnes en 2022/23, l'Inde a réduit ses exportations à 6,1 millions de tonnes.

New Delhi devrait interdire aux usines d'exporter du sucre pour la saison débutant en octobre, interrompant les expéditions pour la première fois en sept ans, ont déclaré trois sources gouvernementales à Reuters le mois dernier.