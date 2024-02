Le groupe indien Dalmia Bharat Sugar and Industries a annoncé vendredi un bénéfice stable pour le troisième trimestre, la faiblesse des ventes de son produit phare - le sucre raffiné - ayant compensé la forte demande dans le secteur de la distillerie.

Le bénéfice net consolidé s'est élevé à 649,2 millions de roupies (7,83 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 649,1 millions de roupies un an plus tôt.

La société, qui compte Britannia, Dabur et United Breweries parmi ses clients, a déclaré que son revenu d'exploitation avait diminué de 2,7 % pour atteindre 5,84 milliards de roupies.

CONTEXTE CLÉ

L'Inde, deuxième producteur mondial de sucre, a connu des perturbations de la production et de l'offre de sucre en novembre et décembre de l'année dernière en raison de précipitations non saisonnières dans les États clés de Maharashtra et de Karnataka où l'on cultive la canne à sucre.

Les ventes des fabricants de sucre raffiné, dont Dalmia Bharat Sugar et ses pairs Dwarikesh Sugar et Dhampur Sugar Mills, s'en sont ressenties.

COMPARAISON AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Valorisation (12 prochains mois) Estimations (12 prochains mois) Sentiment des analystes

RIC PE EV/EBITDA Prix/ Chiffre d'affaires Croissance des bénéfices Moyenne Nombre d'actions par rapport à la division

Croissance du chiffre d'affaires Note* Prix de l'analyste Rendement

objectif de l'analyste** (%)

Dalmia Bharat Sugar and 9,26 4,70 NULL 12,48 NULL Acheter 1 0,74 1,00

Industries

Balrampur Chini Mills 13,53 8,72 3,59 11,92 6,32 Acheter 4 0,80 1,09

Dwarikesh Sugar Industries 12,87 5,54 NULL -0,13 -0,59 Acheter 3 0,79 2,37

Dhampur Sugar Mills 8,18 NaN 3,60 NULL NULL NULL Null 0 0,76 1,92

* Moyenne des notations des analystes standardisées sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

PERFORMANCE DES ACTIONS EN OCTOBRE-DÉCEMBRE

-- Toutes les données proviennent de LSEG

-- 1 $ = 82,88 roupies