Le fabricant indien de sucre E.I.D.- Parry a annoncé mardi une perte pour le troisième trimestre, pénalisé par les restrictions gouvernementales sur les exportations et une baisse de la production.

La société a déclaré une perte après impôts de 135,9 millions de roupies (1,64 million de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice après impôts de 157,8 millions de roupies il y a un an.

Les recettes d'exploitation ont chuté de 7,9 % pour atteindre 6,68 milliards de roupies.

CONTEXTE CLÉ

L'Inde, deuxième producteur mondial de sucre, a enregistré une baisse de 7,6 % de sa production de sucre au cours du trimestre octobre-décembre en raison des faibles pluies de mousson, les principaux États producteurs, le Maharashtra et le Karnataka, ayant été les plus durement touchés. Ces deux États représentent à eux seuls plus de la moitié de la production totale de sucre du pays.

Les précipitations de mousson en Inde en 2023 ont été les plus faibles depuis 2018, le phénomène climatique El Nino ayant fait du mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle.

Le gouvernement a étendu ses restrictions sur les exportations de sucre au-delà du mois d'octobre dans le cadre de ses efforts pour faire baisser les prix intérieurs.

Ses pairs Dalmia Bharat Sugar and Industries et Dhampur Sugar Mills ont également annoncé une baisse de leurs bénéfices au troisième trimestre.

PERFORMANCE DES ACTIONS EN OCTOBRE-DÉCEMBRE

COMPARAISON AVEC LES PAIRS

Valorisation (12 prochains mois) Estimations (12 prochains mois) Sentiment des analystes

mois) mois)

RIC PE EV/EBIT Prix/S Chiffre d'affaires Bénéfice Moyenne Nombre d'actions à div.

DA ales croissance % croissance % rating* analystes prix rendement

cible** (%)

E I D-Parry 33,68 36,66 Nul 5,15 30,61 Fort 1 0,98 1,24

(India) Ltd Acheter

Balrampur 13,84 8,91 3,59 11,79 5,61 Acheter 4 0,81 1,07

Chini Mills

Ltd

Dhampur Sugar 8,19 NaN 3,60 Nul Nul Nul 0 0,77 1,92

Mills Ltd

Dalmia Bharat 9,47 5,37 Nul 14,43 Nul Acheter 1 0,84 1,03

Sugar and

Industries Ltd

* Moyenne des notations des analystes standardisées sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

-- Toutes les données proviennent de LSEG

(1 $ = 83,0499 roupies indiennes)