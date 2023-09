Les producteurs européens de betteraves sucrières se détournent de cette culture, ce qui pourrait faire grimper encore davantage les prix, les règles environnementales de l'Union européenne entrant en conflit avec sa volonté d'endiguer l'inflation des denrées alimentaires et de garantir les approvisionnements.

Les agriculteurs changent de culture après que la plus haute juridiction de l'Union européenne a statué, en janvier, qu'ils ne pouvaient plus bénéficier de dérogations à l'interdiction des "néonics", des insecticides qui protègent contre des maladies telles que la jaunisse virale de la betterave sucrière, mais qui sont toxiques pour les abeilles et d'autres pollinisateurs essentiels à la production de denrées alimentaires.

Cette décision, que l'Union européenne et les groupes de défense de l'environnement considèrent comme essentielle pour la sauvegarde des pollinisateurs, dont certains sont actuellement menacés d'extinction, a entraîné une réduction des superficies consacrées à la betterave sucrière, alors que le rendement des cultures s'en ressent, ont déclaré à Reuters des agriculteurs et des experts de l'industrie.

"Dans notre région, nous avons perdu 15 % de la surface consacrée à la betterave sucrière (cette année)", a déclaré Alexandre Pelé, qui possède une exploitation de 240 hectares dans le centre de la France.

"J'ai eu du mal à respecter mes engagements en matière de volume avec l'usine de sucre parce que mes rendements ont baissé de manière significative en raison de l'interdiction des néonicotinoïdes", a déclaré M. Pele.

L'Union européenne étant le troisième producteur mondial de sucre, une réduction de la production pourrait avoir une incidence sur la flambée des prix mondiaux et contrecarrer les efforts déployés pour réduire l'inflation des denrées alimentaires.

"Nous sommes entrés dans un nouveau paradigme pour le sucre, les prix bas appartiennent au passé", a déclaré un analyste de l'un des plus grands négociants en sucre au monde. "Les stocks mondiaux sont faibles, la demande augmente et l'offre est vulnérable partout dans le monde en raison du changement climatique et de la difficulté à accroître la production partout, notamment en Europe.

Les prix du sucre dans l'Union européenne n'ont jamais été aussi élevés, soit environ le double des prix observés il y a deux ans, en raison notamment d'une dépendance accrue à l'égard d'importations coûteuses, alors que le secteur sucrier local s'amenuise.

La Commission européenne s'attend à ce que les importations de sucre aient augmenté d'environ 60 % au cours de la saison actuelle. L'Union européenne dépend du sucre importé, principalement soumis à des droits de douane, pour couvrir environ 15 % de ses besoins.

Les néonicotinoïdes ont été interdits en Europe sur les cultures non florifères comme la betterave sucrière en 2018, mais après une attaque de jaunisse virale en 2020 qui a écrasé la production en France et en Grande-Bretagne, les États membres de l'UE ont accordé des exemptions temporaires.

Depuis la décision de justice de janvier interdisant les dérogations, la superficie consacrée à la culture de la betterave sucrière en France, premier producteur de sucre de l'UE, a atteint son niveau le plus bas depuis 14 ans.

La Commission européenne a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la superficie consacrée à la culture de la betterave dans l'ensemble de l'Union européenne soit inférieure de quelque 3 % à la moyenne quinquennale cette année en raison de l'arrêt de la Cour. Selon les données de l'UE, la superficie consacrée à la betterave dans l'UE a déjà chuté de 17 % depuis l'arrêté de 2018 sur les néonics.

Cette baisse des surfaces a conduit le deuxième producteur mondial de sucre, Tereos, à fermer une usine dans le nord de la France cette année, entraînant la suppression de 123 emplois. Tereos a déclaré à l'époque qu'il s'attendait à recevoir 10 % de betteraves en moins de la part des agriculteurs.

Le producteur français Pelé a déclaré qu'il n'avait pas encore réduit sa récolte de betteraves sucrières en raison des investissements qu'il avait déjà réalisés, mais que le rendement de l'une de ses parcelles avait diminué de 45 % cette année.

Une espèce d'abeille et de papillon sur dix, essentielle à la préservation de la biodiversité, est actuellement menacée d'extinction, et les groupes de défense de l'environnement ainsi que l'Union européenne attribuent une grande part de responsabilité aux néonics.

"La nocivité des néonics pour les pollinisateurs est indéniable. Il s'agit du pesticide le plus étudié dans l'histoire de l'humanité, et nous savons très bien comment il fonctionne", a déclaré Noa Simon Delso, directeur scientifique de Beelife, une organisation à but non lucratif basée à Bruxelles.

Plusieurs semenciers, dont l'allemand KWS Saat, travaillent sur de nouvelles variétés de betteraves sucrières qui seraient naturellement résistantes à la jaunisse virale, mais les agriculteurs affirment qu'elles ne seront pas disponibles avant 2027.

"Les consommateurs devront comprendre que si davantage de contraintes sont imposées à l'agriculture, pour de bonnes raisons ou non, les coûts de production augmenteront jusqu'à ce que nous trouvions d'autres méthodes pour cultiver ces aliments", a déclaré Andrew Blenkiron, qui dirige une exploitation de 7 000 acres dans l'est de l'Angleterre, qui, grâce au Brexit, peut utiliser des néonics cette année.

Il a déclaré qu'il abandonnerait la culture de la betterave s'il ne pouvait pas protéger ses récoltes.

"C'est un dilemme : produire des denrées alimentaires à un prix rentable tout en assurant une bonne protection de l'environnement", a-t-il ajouté.

La diminution du secteur de la betterave sucrière pourrait affecter d'autres cultures de base, car les agriculteurs ont besoin de planter des cultures de remplacement comme la betterave sucrière ou les oléagineux dans leurs champs de blé, d'orge et de maïs tous les deux ans afin de préserver la santé des sols.

Les oléagineux ont été l'une des premières cultures visées par l'interdiction fin 2013, et la production de colza a depuis chuté de 12 %.

"Si je perds une culture comme la betterave sucrière, c'est une question d'agronomie (rotation des cultures), mais aussi, parce que les menaces météorologiques sont multiples de nos jours, le fait d'avoir plusieurs cultures me permet de mieux gérer les risques", a déclaré M. Pele. "Si je n'avais plus de betteraves sucrières, ce serait une vraie perte.