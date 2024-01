Les exportations agricoles de l'Inde augmenteront au cours de l'exercice 2023/24 par rapport à l'année dernière malgré les restrictions sur le blé, le riz et le sucre, a déclaré lundi le ministre indien du commerce, dans le cadre des efforts visant à diversifier les expéditions.

Deuxième producteur mondial de blé, de riz et de sucre, l'Inde a restreint les exportations de ces produits l'année dernière pour tenter de contenir la hausse des prix intérieurs.

Ces restrictions devraient entraîner un manque à gagner d'environ 4 à 5 milliards de dollars cette année, a rapporté Reuters le mois dernier.

"Nous avions des exportations agroalimentaires globales d'environ 53 milliards de dollars en 2022/23, et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente cette année malgré les restrictions imposées aux exportations de riz, de blé ou de sucre", a déclaré le ministre du commerce, Piyush Goyal, dans son discours lors d'une conférence à New Delhi.

Les données de l'organisme commercial public APEDA ont montré que les exportations de viande et de produits laitiers, de préparations à base de céréales et de fruits et légumes ont augmenté entre avril et novembre de cette année.