Les prix à la production de la zone euro ont augmenté conformément aux attentes en septembre par rapport au mois précédent et ont chuté en glissement annuel en raison d'une forte baisse des prix de l'énergie, selon des données publiées mardi.

L'office statistique de l'Union européenne Eurostat a déclaré que les prix à la sortie des usines dans les 20 pays partageant l'euro étaient en hausse de 0,5% d'un mois sur l'autre en septembre et en baisse de 12,4% par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes des économistes.

D'un mois sur l'autre, les prix de l'énergie ont augmenté de 2,2%, mais les prix des biens intermédiaires, tels que l'acier, le sucre ou le bois, et ceux des biens de consommation non durables, tels que l'habillement, ont baissé de 0,2% chacun.

Par rapport à l'année précédente, les prix de l'énergie ont baissé de 31,3 % et ceux des biens intermédiaires de 4,8 %, faisant plus que compenser les hausses de 3,9 % pour les biens d'équipement et de 4,3 % et 5,5 % respectivement pour les biens de consommation durables et non durables.

Les prix à la production sont une première indication des tendances de l'inflation à la consommation, que la Banque centrale européenne souhaite ramener à son objectif de 2,0 %, contre 4,2 % en octobre, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans.

Pour consulter le communiqué d'Eurostat, cliquez sur :

http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases