Le plus grand producteur de sucre d'Europe, Suedzucker, a confirmé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023/24.

La société basée à Mannheim prévoit que le bénéfice du groupe avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) et le résultat d'exploitation du groupe au deuxième trimestre seront "nettement plus élevés" que le niveau de l'année précédente, soit 230 millions d'euros (256,01 millions de dollars) et 153 millions d'euros respectivement.

Suedzucker a ajouté que ces améliorations sont en grande partie dues au segment du sucre.

(1 $ = 0,8984 euros)