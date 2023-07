Suedzucker : forte hausse des bénéfices trimestriels et révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année

Le plus grand producteur de sucre d'Europe, Suedzucker, a affiché jeudi une forte hausse de ses bénéfices trimestriels, les prix élevés du sucre ayant contrebalancé la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, et a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre 2023/24 au 31 mai a augmenté de 73% par rapport à l'année précédente pour atteindre 282 millions d'euros (305,74 millions de dollars), a-t-il déclaré. Suedzucker a relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice 2023/24 entre 850 et 950 millions d'euros, contre 725 à 875 millions d'euros précédemment. Au cours de l'exercice 2022/23 précédent, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 112 % pour atteindre 704 millions d'euros. (1 $ = 0,9223 euros)