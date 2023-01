Un fabricant de bière britannique stocke du malt pour tenter de lutter contre la compression des prix.

Alors qu'il avait l'habitude de commander les céréales lorsqu'il en avait besoin, M. Naisby fait maintenant du stockage, achetant trois à quatre mois d'approvisionnement à l'avance pour essayer d'éviter l'impact de la flambée des prix.

"Les choses crèvent le plafond", a-t-il déclaré. "Le malt a augmenté de 40 à 50 %".

En Grande-Bretagne, les petites entreprises comme la sienne sont frappées par la hausse des coûts qu'elles ont du mal à répercuter sur les consommateurs à court d'argent.

L'inflation dépasse les 10 %, proche des records des 40 dernières années, et les chiffres officiels montrent que les prix de la nourriture et des boissons non alcoolisées étaient 16,8 % plus élevés en décembre qu'un an auparavant. Selon l'office des statistiques, les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté respectivement de 130 % et 65 % au cours de l'année qui s'est terminée en décembre.

De nombreuses petites entreprises ont dû se battre pour survivre.

M. Naisby, qui dit avoir la chance d'avoir un contrat fixe pour son énergie jusqu'en 2024, a déclaré qu'il avait économisé environ 2 000 livres (2 480 $) en achetant autant de malt qu'il pouvait avant qu'un fournisseur n'augmente les prix en janvier. La hausse de 50 % pour certains types de malt cette année est venue s'ajouter à une augmentation de 20 % l'année dernière.

"Cumulativement, c'est bien sûr très, très difficile pour nous de résister", a déclaré M. Naisby, tout en manœuvrant des fûts d'acier usés remplis de la real ale qu'il vend aux pubs, dont trois des siens, près de Cambridge.

Il a augmenté ses prix de 7 % au cours de l'année écoulée, mais comme beaucoup de petites entreprises, il se retrouve coincé au milieu : il n'est pas assez grand pour négocier de meilleurs tarifs auprès des fournisseurs et se heurte à la résistance des acheteurs aux hausses de prix.

La nouvelle bataille contre les coûts croissants survient après que les blocages du COVID aient mis à genoux de nombreuses petites entreprises.

Pendant la pandémie, le gouvernement a apporté son soutien par un panorama de subventions, de prêts et de réductions d'impôts temporaires. Suite à la flambée des prix de l'énergie, il a mis en place un programme d'aide au paiement des factures de services publics qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de mars, avec un programme réduit pour l'année suivante. Mais les hausses de prix sont toujours aussi pénalisantes.

MORRIS MINOR

Pour William Fugard de Gusto Organic, les bouteilles en verre dans lesquelles il vend ses boissons gazeuses haut de gamme sont passées de 8 pence chacune à 17 pence. Au cours de l'année dernière, le prix des ingrédients à base d'agrumes a augmenté de 25 à 35 %, dit-il.

Emma Macdonald, fondatrice de The Bay Tree, qui fabrique des chutneys et des confitures dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, a déclaré qu'au cours de l'année dernière, le prix des oignons et des tomates en dés avait doublé, tandis que le sucre avait augmenté de 20 à 40 % selon le type.

"La moitié du temps, vous ne savez même pas que le prix a augmenté jusqu'à ce que vous passiez une commande", a-t-elle déclaré, ajoutant que le préavis habituel de deux mois sur toute augmentation avait été abandonné.

Leurs expériences sont bien loin du message d'espoir délivré par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, ce mois-ci, qui a déclaré qu'il y avait des signes que l'inflation pourrait commencer à prendre un tournant après qu'elle ait baissé à 10,5 % en décembre contre 10,7 % en novembre.

À 8 km de la brasserie de Naisby, dans le fenland balayé par les vents, se trouve l'un de ses pubs, The Haymakers.

Il y vend des pizzas à côté de Pegasus, sa bière primée. L'année dernière, il vendait des pizzas pour 13 à 14 livres. Elles coûtent maintenant plus près de 15 livres en raison d'une hausse de 50 % du prix des tomates en boîte.

"Nous ne pouvons pas répercuter toutes les hausses de prix et certainement pas immédiatement", a déclaré Naisby, qui emploie environ 40 personnes dans ses pubs et quatre à la brasserie. Ensemble, les entreprises ont un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions de livres (2,5 millions de dollars).

Après avoir fait les comptes, il s'est rendu compte que pour les petites livraisons locales de fûts, il était plus économique d'éviter sa grosse camionnette et de la remplacer par sa Morris Minor vieille de plusieurs décennies, une voiture d'après-guerre dont la vue sur les routes aujourd'hui n'est rien moins qu'excentrique.

Il a déclaré : "Nous examinons simplement chaque aspect des dépenses que nous engageons pour essayer de gagner notre vie."

(1 $ = 0,8076 livre)