Le cacao broyé de Côte d'Ivoire a baissé de 19,8% en glissement annuel en avril, à 41 019 tonnes métriques, selon les données de l'association des exportateurs GEPEX vendredi.

La mouture totale depuis le début de la saison 2023/24 en octobre s'élevait à 380 031 tonnes de fèves à la fin du mois d'avril, soit une baisse de 8,9 % par rapport à la même période de la saison précédente.

Les données du GEPEX couvrent six des plus grandes sociétés de broyage, dont Barry Callebaut, Olam et Cargill Inc.

La Côte d'Ivoire a une capacité totale de broyage de 712 000 tonnes. Elle est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas en tant que premier broyeur. (Reportage d'Ange Aboa ; Rédaction d'Anait Miridzhanian et Mark Potter)