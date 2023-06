Les prix du cacao ont atteint leur plus haut niveau depuis 46 ans sur l'Intercontinental Exchange à Londres mercredi, alors que le mauvais temps en Afrique de l'Ouest menaçait les perspectives de production des principaux fournisseurs de la matière première utilisée dans la fabrication du chocolat.

Le contrat de référence de septembre pour le cacao à Londres a gagné plus de 2 % mercredi pour atteindre 2 590 livres par tonne métrique. Le prix le plus élevé de la séance a été atteint en 1977, à 2 594 livres.

Les prix augmentent en réaction à un marché tendu pour les fèves de cacao, qui sont principalement produites en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Les arrivées de cacao dans les ports de Côte d'Ivoire

de Côte d'Ivoire pour l'exportation sont en baisse de près de 5% cette saison.

L'Organisation internationale du cacao (ICCO) a élargi ce mois-ci sa prévision d'un déficit mondial de l'offre de cacao de 60 000 tonnes métriques précédemment à 142 000 tonnes métriques.

"C'est la deuxième saison consécutive avec un déficit de l'offre", a déclaré Leonardo Rosseti, analyste du cacao chez le courtier StoneX.

Il a ajouté que le ratio stocks/utilisation, un indicateur de la disponibilité du cacao sur le marché, devrait tomber à 32,2 %, soit le niveau le plus bas depuis la saison 1984/85.

Entre-temps, des pluies supérieures à la moyenne

pluies

en Côte d'Ivoire provoquent des inondations dans certains champs de cacao, ce qui pourrait nuire à la récolte principale qui commence en octobre.

Rosseti a déclaré que les pluies nuisent également au processus de séchage des fèves de cacao qui ont déjà été collectées.

Refinitiv Commodities Research a déclaré qu'il s'attendait à des précipitations modérées à fortes dans la ceinture de cacao de l'Afrique de l'Ouest au cours des 10 prochains jours.

Les prix du cacao ont également augmenté à New York. Le contrat de septembre a gagné 2,7 % pour atteindre 3 348 dollars la tonne métrique, son niveau le plus élevé depuis 7 ans et demi.

Dans les autres produits de base, le sucre brut de juillet a baissé de 0,46 cent, soit 2 %, à 22,57 cents la livre. Le café arabica a baissé de 5 cents, soit 3 %, à 1,6195 dollar la livre, tandis que le café robusta a perdu 99 dollars, soit 3,6 %, à 2 616 dollars la tonne métrique. (Reportage de Maytaal Angel ; édition de Mark Potter et David Gregorio)