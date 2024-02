Les prix mondiaux du cacao ont atteint de nouveaux records pour la neuvième journée consécutive vendredi, laissant les acteurs du marché paniquer à l'idée que les pénuries d'approvisionnement deviennent systémiques et s'étendent à une quatrième saison consécutive, si ce n'est plus.

La flambée des prix devrait également affecter davantage les consommateurs de chocolat, les chocolatiers ayant épuisé la majeure partie de leurs stocks de fèves bon marché, selon les experts de l'industrie.

Le grand chocolatier Hershey a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les prix historiques du cacao limitent la croissance de ses bénéfices cette année, en raison d'un nouveau ralentissement de la demande pour ses produits les plus chers.

"La panique est déjà très présente sur le marché, mais nous pourrions potentiellement aller encore plus haut", a déclaré Paul Joules, analyste chez Rabobank.

"Pour moi, le véritable risque concerne la prochaine saison. Lorsque nous aurons des tournées de cultures au deuxième trimestre, si le nombre de gousses est faible, les gens se demanderont s'il s'agit d'un problème systémique", a-t-il ajouté.

Joules a expliqué que les maladies qui touchent actuellement les cacaoyers dans la principale région productrice, l'Afrique de l'Ouest, sont beaucoup plus graves qu'elles ne l'ont été ces dernières années, et qu'il n'y a pas d'autre traitement que d'abattre les arbres et de les replanter.

Les contrats à terme de référence sur le cacao de l'ICE de Londres ont atteint un record de 4 916 livres la tonne métrique vendredi, avant de clôturer en hausse de 2,1 % à 4 757 livres/tonne. Les prix ont plus que doublé depuis le début de l'année dernière.

À New York, les contrats à terme de référence sur le cacao ICE ont atteint un nouveau sommet de 6 030 dollars la tonne vendredi, avant de clôturer en hausse de 1,4 % à 5 888 dollars la tonne, les prix ayant presque doublé depuis le début de l'année dernière.

La semaine dernière, un sondage Reuters sur le cacao prévoyait un déficit mondial de 375 000 tonnes pour la saison 2023/24, soit plus du double de ce qu'indiquait le sondage précédent en août, marquant ainsi un troisième déficit consécutif pour le marché.

Les négociants ont déclaré qu'en dépit des prix record, les vendeurs de cacao physique se sont largement retirés du marché, le laissant avec un problème de liquidité persistant.

Dans les autres produits de base, le sucre brut a augmenté de 0,2% à 24,02 cents la livre, tandis que le sucre blanc a peu changé à 665,50 dollars la tonne.

Le café arabica s'est établi en hausse de 5,65 cents, soit 3 %, à 1,915 $ la livre, et le café robusta a augmenté de 3,5 % à 3 217 $ la tonne.