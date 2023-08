Les fabricants de chocolat tels que Hershey et Mondelez sont confrontés à des conditions commerciales plus difficiles au cours de l'année prochaine, car ils tentent de répercuter la flambée des prix du cacao sur les consommateurs à court d'argent qui réduisent leurs dépenses.

L'industrie a enregistré des bénéfices exceptionnels au cours des deux dernières années, car la demande de chocolat s'est maintenue malgré les hausses de prix, mais les données consultées par Reuters montrent que cette tendance pourrait s'interrompre alors que les prix du cacao ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 46 ans et que les prix du sucre sont proches de leur niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie.

Les consommateurs d'Europe et d'Amérique du Nord ont déjà subi des augmentations de prix d'environ 20 % au cours des deux dernières années et commencent à réduire la quantité de chocolat qu'ils achètent, selon les données recueillies pour Reuters par l'institut d'études de marché Nielsen.

Les consommateurs "font plus d'achats, espérant trouver des bonnes affaires", a déclaré Dirk Van de Put, PDG de Mondelez, le mois dernier.

Le fabricant de Cadbury, Mondelez, s'attend à ce que l'inflation du cacao et du sucre se poursuive. En réponse, l'entreprise a déclaré qu'elle s'assurait d'une couverture importante et qu'elle continuait à stimuler la productivité.

"L'augmentation du sucre et du cacao en particulier est importante", a déclaré Luca Zaramella, directeur financier de Mondelez, en juillet. "Nous parlons d'une augmentation de plus de 30 % si vous considérez les 12 derniers mois, voire plus, en particulier pour le cacao.

Mais après plus de deux ans de hausse des prix, les détaillants se rebiffent, selon les analystes, ce qui donne lieu à une bataille qui met en péril les marges et la rentabilité des chocolatiers.

L'une de ces batailles a conduit Mondelez à retirer les barres Cadbury et Milka des rayons de la chaîne de supermarchés belge Colruyt après avoir échoué à se mettre d'accord sur les prix.

"Je ne sais pas si la situation sera aussi tranchée que le fait de pouvoir fixer les prix comme on le souhaite", a déclaré Patrick Folan, analyste chez Barclays.

COMMENCER À NÉGOCIER À LA BAISSE

Les chocolatiers misent sur la résistance traditionnelle de leur produit aux augmentations de prix. Le mois dernier, Mondelez a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, tandis que Hershey a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.

"Maintenant que les prix sont garantis à 100 %, nous prévoyons une croissance du volume et du chiffre d'affaires, ainsi qu'une amélioration des marges pour l'Europe", a déclaré M. Zaramella, après que Mondelez a résolu son différend avec Colruyt.

Toutefois, la croissance du volume des ventes de chocolat de Mondelez s'est considérablement affaiblie cette année - passant de 14,8 % au cours des quatre semaines précédant le 25 février à 3,2 % au cours des quatre semaines précédant le 15 juillet en glissement annuel - même si elle a maintenu ses augmentations de prix à deux chiffres, selon une analyse de Bernstein des données de Nielsen vue par Reuters.

Les données montrent que les volumes de vente de Hershey ont de plus en plus diminué au cours de la période, alors que l'entreprise augmentait ses prix.

"Nous constatons que les consommateurs commencent à réagir plus qu'auparavant, je serais très prudent avec les augmentations de prix", a déclaré Dan Sadler, expert en confiserie chez IRI, une société d'études de marché basée aux États-Unis. "Nous constatons que les consommateurs commencent à baisser leurs prix.

Barry Callebaut, le plus grand fabricant de chocolat au monde, qui fournit la plupart des grandes marques, y compris Nestlé, ne s'attend pas à une croissance des volumes de vente cette année. Il a indiqué le mois dernier que les volumes avaient chuté de 2,7 % au cours des neuf mois se terminant le 31 mai.

Entre-temps, le chocolat de marque privée, moins cher, continue de gagner des parts de marché.

Aux États-Unis, le volume des ventes sous marque de distributeur a augmenté de près de 9 % au cours de l'année qui s'est achevée à la mi-juin, malgré des hausses de prix à près de deux chiffres, selon les données d'IRI.

Les hausses de prix déjà annoncées par Hershey pour le reste de l'année 2023 sont de l'ordre de 10 %, tandis que celles de l'année prochaine sont de l'ordre de 10 %, a déclaré la PDG Michele Buck en juillet.

L'entreprise Hershey, basée en Pennsylvanie, espère qu'en ralentissant le rythme des hausses de prix, ses volumes de vente inverseront leur tendance actuelle à la baisse. Elle prévoit de s'appuyer sur l'automatisation pour maintenir ses coûts de production à un niveau bas.

Rabobank indique que ces pressions sur les coûts pourraient se poursuivre l'année prochaine en raison du phénomène climatique El Nino en Afrique de l'Ouest et de l'absence de producteurs alternatifs capables d'augmenter rapidement leur production.

Les principaux producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont été confrontés à la sécheresse, à des pluies excessives et à des maladies au cours des deux dernières années. Ils produisent les deux tiers du cacao mondial et les autorités s'efforcent d'aider les agriculteurs à faire face aux conditions climatiques. Le programme "revenu de subsistance" mis en place en 2019 s'est avéré largement inefficace.