Les prix de la matière première du chocolat, le cacao, ont atteint de nouveaux sommets jeudi, accumulant des gains de plus de 10 % rien que cette semaine, alors que des rapports font état de perspectives de production négatives pour le deuxième plus grand producteur mondial.

Les contrats à terme de cacao de Londres sur le marché ICE ont dépassé la barrière psychologique des 5 000 livres jeudi, tandis que le cacao de New York a franchi la barre des 6 000 dollars, le resserrement de l'offre ayant propulsé les deux marchés vers de nouveaux records.

Les prix du cacao à Londres ont clôturé en hausse de 1,7 % à 5 062 livres par tonne métrique, après avoir atteint un pic à 5 100 livres. Les contrats à terme à New York ont terminé peu changés à 5 860 dollars, après avoir atteint un record à 6 020 dollars la tonne.

Les nouveaux pics de prix ont été atteints alors que l'on apprend que la production de cacao du Ghana pour la saison 2023/24 devrait être inférieure de près de 40 % à l'objectif de 820 000 tonnes métriques, selon deux sources du régulateur sectoriel du pays, le COCOBOD.

Une baisse de cette ampleur ramènerait la production de cacao à environ 500 000 tonnes, ce qui est nettement inférieur à la prévision médiane d'un sondage Reuters publié au début du mois, qui était de 620 000 tonnes.

Les analystes pensent que les prix élevés - le cacao de Londres a augmenté de 70 % l'année dernière et a gagné 50 % jusqu'à présent en 2024 - commenceront à avoir un impact sur la demande, car les fabricants de chocolat prévoient d'augmenter les prix de leurs produits pour couvrir les coûts plus élevés des matières premières.

Modifier la formulation des produits pour utiliser moins de cacao est également une possibilité pour les entreprises alimentaires, ont-ils dit, bien que le géant du chocolat Nestlé ait minimisé cette possibilité jeudi.

"Nous avons une longue histoire dans le domaine du cacao et des produits aromatisés au cacao... modifier les recettes et les profils de saveurs parce que les prix du cacao ont augmenté serait, à mon avis, une erreur", a déclaré Mark Schneider, directeur général de Nestlé.

"Ce n'est qu'une variation supplémentaire du coût des matières premières à laquelle nous devons faire face", a-t-il ajouté.

Dans les autres produits de base, les prix du sucre brut ont augmenté de 0,26% pour atteindre 22,83 cents par livre après avoir atteint un plus bas d'un mois à 22,11 cents.

Les négociants ont cité la baisse des prix du sucre raffiné en Chine comme un signal baissier, car elle réduit les marges des raffineurs et peut rendre les importations non rentables.

Le sucre raffiné à Londres a baissé de 0,92% à 619,70 dollars la tonne.

Le café robusta a chuté de 2 % à 3 113 dollars la tonne, allant dans le sens inverse des prix locaux au Vietnam, premier producteur, qui ont augmenté cette semaine en raison d'une demande accrue des exportateurs après le Nouvel An lunaire.

Le café arabica a chuté de 2,6 % à 1,8315 $ la livre. (Reportage de Nigel Hunt et Marcelo Teixeira ; reportage supplémentaire de Maytaal Angel et Richa Naidu ; édition de David Goodman, Paul Simao et Shailesh Kuber)