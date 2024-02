Les prix mondiaux du cacao ont atteint de nouveaux records jeudi, les négociants continuant à se ruer sur les approvisionnements, prévoyant des déficits de plus en plus importants pour cette saison et des inquiétudes croissantes pour la prochaine.

La flambée des prix se répercute sur les étagères des détaillants, Hershey s'attendant à un nouveau ralentissement de la demande de ses produits de la part des clients soucieux de leur argent, après que ses volumes de vente ont chuté de 6,6 % au cours du quatrième trimestre.

Le grand chocolatier, dont les actions ont perdu quelque 30 % par rapport au sommet atteint en mai 2023, a également déclaré plus tôt qu'il s'attendait à ce que la hausse des prix du cacao limite la croissance de ses bénéfices cette année.

Les volumes de son rival, le fabricant de Cadbury Mondelez, ont également chuté au cours du dernier trimestre.

"Si l'on remonte à 47 ans, on constate que presque toutes les fluctuations importantes des prix ont été suivies d'un effondrement massif des prix de 20 à 50 %, en l'espace d'un ou deux ans. La situation actuelle est-elle différente ? D'après mes sources dans les plantations de cacao d'Afrique de l'Ouest... OUI !", a déclaré Jim Roemer, météorologue et conseiller en négoce de matières premières chez Best Weather Inc.

"Du moins pour l'instant, une situation de compression pourrait bien se poursuivre pendant encore un mois ou deux", a-t-il ajouté, citant les dommages actuellement causés aux cultures de cacao par les vents violents de l'Harmattan dans la principale région productrice, l'Afrique de l'Ouest.

Les contrats à terme de référence pour le cacao à Londres ont atteint un record de 4 670 livres la tonne métrique pendant la séance à la bourse ICE jeudi, avant de clôturer à 4 660 livres/tonne, gagnant 7,3 % dans la journée. Les prix ont pratiquement doublé depuis le début de l'année dernière.

À New York, les contrats à terme de référence sur le cacao ICE ont atteint un nouveau record historique de 5 874 dollars la tonne, clôturant en hausse de 7,3 % à 5 805 dollars, après avoir augmenté d'environ 90 % depuis le début de l'année dernière.

Les exportateurs et les comptoirs de cabosses du Ghana, deuxième producteur de cacao, ont déclaré à Reuters que la production pour la saison 2023-24 en cours devrait atteindre seulement 475 000-500 000 tonnes contre 655 000 l'année dernière.

La semaine dernière, un sondage Reuters sur le cacao prévoyait un déficit mondial de 375 000 tonnes pour la saison 2023/24, soit plus du double de l'opinion moyenne du sondage précédent en août, ce qui indique un troisième déficit d'approvisionnement consécutif pour le marché.

Une source industrielle a déclaré à Reuters que les négociants craignaient que la pénurie ne s'étende à l'année prochaine, les volumes manquants de la récolte de cette saison devant être comblés par les fèves de la prochaine.

"Que se passera-t-il si la récolte est mauvaise la saison prochaine ?

Dans les autres produits de base, le sucre brut a augmenté de 0,4 % pour atteindre 23,98 cents la livre, tandis que le sucre blanc a gagné 1,4 % pour atteindre 665,70 dollars la tonne.

Le café arabica a chuté de 1,1 % à 1,8585 $ la livre et le café robusta a perdu 0,2 % à 3 109 $ la tonne. (Reportage de Maytaal Angel et Marcelo Teixeira ; Rédaction de Kirsten Donovan et Shinjini Ganguli)