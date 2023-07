Les prix du cacao, matière première du chocolat, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de 22 ans à New York mardi, quelques semaines seulement après avoir atteint leur niveau le plus élevé depuis 46 ans à Londres, alors que les négociants et les producteurs de chocolat sont confrontés à des restrictions de l'offre.

Les prix du contrat de référence du cacao à l'Intercontinental Exchange à New York ont atteint 3 429 dollars la tonne métrique plus tôt dans la séance, le plus haut depuis la mi-mars 2011, et ont clôturé plus tard à 3 407 dollars, soit une hausse de 1,4 %.

Le cacao est actuellement l'une des matières premières agricoles les plus prisées, principalement en raison d'une baisse inhabituelle de la production dans la partie occidentale de l'Afrique, une région qui fournit la majeure partie de la matière première aux chocolatiers du monde entier, et de la perspective de conditions météorologiques potentiellement défavorables à l'avenir.

Le Ghana et la Côte d'Ivoire, ainsi que le Nigeria et le Cameroun, sont situés dans l'une des régions qui, selon les analystes, pourraient souffrir d'un temps plus sec que la normale au cours des prochains mois, en raison du phénomène El Nino qui est en train de se développer.

"La production de cacao est généralement plus faible lors d'une année El Niño. Nous ne savons pas quelle sera l'intensité du phénomène El Niño actuel, mais les prévisionnistes estiment qu'il sera probablement fort", a déclaré Paul Joules, analyste du cacao à la Rabobank.

"La récolte intermédiaire de 2023/24 pourrait être affectée, ainsi que la récolte principale de 2024/25", a-t-il ajouté, faisant référence aux deux récoltes annuelles de cacao des pays africains.

La quantité de cacao arrivant dans les ports pour être exportée en Côte d'Ivoire, premier producteur, est en baisse de 4% pour la saison par rapport à l'année précédente, ont estimé les exportateurs lundi, indiquant une production plus faible.

Les contrats à terme sur le cacao à Londres ont augmenté de 18 livres, soit 0,7 %, à 2 532 livres par tonne métrique.

Parmi les autres matières premières, le sucre brut a augmenté de 0,3 %, à 23,86 cents la livre, se négociant toujours dans une fourchette étroite, en dessous du pic de 11 ans au-dessus de 27 cents atteint à la fin du mois d'avril.

Le café arabica a augmenté de 0,3 %, à 1,563 $ la livre, tandis que le café robusta a baissé de 20 $, soit 0,8 %, à 2 532 $ la tonne métrique (rapport de Marcelo Teixeira).