Les prix du cacao, principal ingrédient du chocolat, ont atteint leur plus haut niveau depuis 46 ans mardi sur l'Intercontinental Exchange (ICE) à New York, la production limitée en Afrique poussant l'industrie à puiser dans les stocks disponibles de la bourse.

Le contrat de cacao de mars à New York a augmenté de 71 dollars, soit 1,7 %, pour atteindre 4 201 dollars la tonne métrique après avoir atteint un sommet de 4 219 dollars, le prix le plus élevé depuis septembre 1977.

Les négociants ont déclaré que le marché continuait à être soutenu par le resserrement de l'offre, les conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest devant conduire à un troisième déficit mondial consécutif au cours de la saison 2023/24 (octobre/septembre).

Les stocks de cacao disponibles dans les entrepôts certifiés de l'ICE, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, sont en baisse depuis plusieurs mois, ce qui donne un élan supplémentaire aux prix.

"Les stocks de l'ICE sont devenus une alternative pour les approvisionnements à court terme", a déclaré Leonardo Rossetti, analyste du cacao chez le courtier StoneX.

"Au cours des derniers mois, nous avons vu de nombreux acteurs du marché choisir de recevoir ce cacao à la bourse, et presque rien n'a été livré", a-t-il ajouté.

Les livraisons de cacao, ou la quantité de fèves qui atteignent les ports de Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux plus grands producteurs mondiaux, pour être exportées, ont été à la traîne l'année dernière et il n'y a aucun signe d'amélioration.

"Les conditions en Afrique de l'Ouest continuent d'inquiéter les utilisateurs finaux à Londres et à New York", a déclaré un négociant en cacao basé aux États-Unis, ajoutant que la baisse du dollar a également stimulé les prix à New York.

" Le franchissement du précédent sommet de 4 147 dollars indique que la tendance haussière reste intacte, ce qui a déclenché de nouvelles positions longues sur le marché et a peut-être permis d'arrêter les positions courtes faibles", a-t-il déclaré.

Le cacao de mars à Londres a augmenté de 48 livres, soit 1,4 %, pour atteindre 3 527 livres la tonne.

Dans les autres matières premières, le contrat de mars sur le sucre brut a baissé de 0,21 cent, soit 0,8%, à 26,99 cents la livre, après avoir égalé le plus bas niveau de 26,80 cents enregistré lors de la séance précédente.

Les négociants ont déclaré que le rythme soutenu de la production au Brésil maintenait le marché sur la défensive. Le contrat de mars pour le sucre raffiné a baissé de 1% à 738,20 dollars la tonne.

Le café arabica de mars s'est établi en hausse de 4,05 cents, soit 2,4%, à 1,731 dollar la livre, tandis que le café robusta a baissé de 0,3% à 2 539 dollars la tonne.