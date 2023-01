Pas de pluies dans les régions cacaoyères de Côte d'Ivoire, craintes d'un approvisionnement serré -agriculteurs

ABIDJAN (Reuters) - Aucune pluie n'est tombée la semaine dernière dans la plupart des régions cacaoyères de Côte d'Ivoire pour la deuxième semaine consécutive, faisant craindre une période de sécheresse prolongée qui pourrait peser sur les perspectives de la récolte intermédiaire d'avril à septembre, ont déclaré les agriculteurs lundi.

Les agriculteurs de tout le pays ont déclaré que l'intensité du vent sec saisonnier Harmattan, qui souffle du désert du Sahara pendant une période variable entre décembre et mars et peut endommager les cultures, a baissé dans les régions centrales et a été douce dans les régions du sud.

Les agriculteurs ont déclaré que la récolte principale était en train de s'achever. Si le manque d'humidité persiste jusqu'à la fin janvier, les haricots seront de mauvaise qualité en février et mars, et très serrés en avril et mai, ont déclaré les agriculteurs.

"S'il n'y a pas de pluie avant la fin de ce mois, les arbres commenceront à perdre beaucoup de feuilles et la récolte sera faible par la suite", a déclaré Arsene Goli, qui exploite une ferme près de la région de Daloa, dans le centre-ouest, où 0 millimètre (mm) de pluie est tombé la semaine dernière, soit 1,8 mm de moins que la moyenne sur cinq ans.

Un sentiment similaire a été rapporté dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où aucune pluie n'est tombée la semaine dernière.

Dans la région occidentale de Soubre, et dans les régions méridionales d'Agboville et de Divo, où aucune pluie n'est tombée la semaine dernière, les agriculteurs ont déclaré que les cacaoyers survivaient grâce à la bonne teneur en eau du sol pour le moment.

Mais une période de sécheresse prolongée pourrait endommager de nombreuses fleurs et cerelles actuellement sur les arbres, et affecter le rendement de la récolte intermédiaire, ont déclaré les agriculteurs.

"Si les arbres ne reçoivent pas de pluie ce mois-ci, le rendement va baisser", a déclaré Eric Dally, qui exploite une ferme près de Soubre, où 0 mm est tombé la semaine dernière, soit 3,6 mm de moins que la moyenne.

Les températures moyennes ont varié de 25,5 à 27,4 degrés Celsius en Côte d'Ivoire la semaine dernière.