Les contrats à terme sur le cacao sur le marché ICE de Londres ont gagné 14% en une semaine pour atteindre des sommets record proches de 10 000 livres par tonne métrique vendredi, alors que la hausse fulgurante de cette année s'accélère, la dernière hausse étant liée aux signes d'une demande qui reste forte malgré la flambée des prix.

COCOA

* Le cacao juillet à Londres s'est établi en hausse de 417 livres, soit 4,4%, à 9.835 livres la tonne, après avoir grimpé de 9,7% jeudi. Le contrat avait précédemment atteint un record de 9.980 livres la tonne.

* Les données ont montré que le traitement du cacao en Amérique du Nord a augmenté de 3,6 % au cours du premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant de loin les estimations du marché qui prévoyaient une baisse de 4 à 8 %.

* La transformation du cacao en Europe et en Asie au cours du premier trimestre a également été plus forte que prévu, selon les données.

* Les prix du cacao ont triplé au cours des sept derniers mois et la société Czarnikow, spécialisée dans le négoce et les services de chaîne d'approvisionnement, a déclaré que les prix resteraient probablement élevés pendant environ un an et demi, alors que le marché parle d'un quatrième déficit consécutif pour la prochaine saison.

* Elle a noté que les agriculteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana ne devraient pas bénéficier pleinement des prix record avant 18 mois, en raison de la manière dont leurs gouvernements commercialisent le cacao.

* Cela signifie qu'il est peu probable qu'ils investissent dans la culture et produisent davantage. Les deux pays produisent 65 % du cacao mondial.

* Le cacao de juillet à New York a augmenté de 3,9 % pour atteindre 11 461 dollars la tonne, après avoir clôturé en hausse de 9,6 % jeudi. Il avait précédemment atteint un record de 11 722 dollars la tonne.

CAFE

* Le café robusta de juillet a progressé de 18 dollars, soit 0,4%, à 4.080 dollars la tonne, après avoir atteint un record de 4.292 dollars jeudi. Il a gagné 6% au cours de la semaine.

* Les agriculteurs du Vietnam, principal producteur de robusta, conservent leurs stocks car ils s'attendent à des prix encore plus élevés, alors que les perspectives pour la prochaine saison de récolte continuent de se dégrader en raison des conditions de sécheresse.

* Le café arabica de juillet a augmenté de 0,3% à 2,3185 dollars la livre, après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 2022 à 2,4540 dollars jeudi.

SUCRE

* Le sucre brut de mai s'est établi en hausse de 0,14 cent, soit 0,7%, à 19,73 cents la livre, se redressant partiellement après avoir touché un plus bas de 16 mois mercredi.

* La nouvelle récolte de canne à sucre du Brésil devrait chuter de 8,5 %, tandis que la production de sucre de l'Inde devrait s'améliorer, a déclaré l'USDA.

* La production thaïlandaise de sucre devrait chuter de 21,2% au cours de l'année de production 2023-2024, a déclaré le Bureau du Conseil du sucre et de la canne à sucre.

* Le sucre blanc du mois d'août a baissé de 0,9% à 563,50 dollars la tonne. (Reportage de Maytaal Angel et Marcelo Teixeira, édition de Mark Potter et Shilpi Majumdar)