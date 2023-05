Une deuxième semaine consécutive de précipitations supérieures à la moyenne dans la plupart des régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire améliorera la qualité de la récolte intermédiaire d'avril à septembre, ont déclaré les agriculteurs lundi.

Le premier producteur mondial de cacao est en pleine saison des pluies, qui s'étend officiellement d'avril à la mi-novembre.

Plusieurs agriculteurs ont fait état d'une deuxième semaine consécutive de bonne humidité du sol. Ils ont déclaré que davantage de fèves seraient récoltées en août et septembre cette année par rapport à la saison précédente si les niveaux de précipitations continuaient à être élevés jusqu'à la fin du mois de juin.

La taille et la qualité des haricots devraient également augmenter à partir du mois d'août.

"Dans deux mois, les récoltes seront plus abondantes et de meilleure qualité parce qu'il y a beaucoup de gousses de taille moyenne sur les arbres", a déclaré Robert Anda, qui exploite une ferme près de la région centre-ouest de Daloa, où 30,1 millimètres (mm) de pluie sont tombés la semaine dernière, soit 3,4 mm de plus que la moyenne quinquennale.

Les pluies ont également été supérieures à la moyenne dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les agriculteurs ont déclaré qu'un volume important de haricots quitterait la brousse en juin.

Dans la région occidentale de Soubre, où les pluies ont également été supérieures à la moyenne, les agriculteurs ont déclaré qu'ils craignaient qu'une trop grande humidité n'entraîne des maladies et des parasites.

"Le sol est très humide. Il y a des risques de maladies lorsque les pluies deviennent plus abondantes", a déclaré Kouassi Kouame, qui exploite une ferme près de Soubre, où 58,5 mm sont tombés la semaine dernière, soit 12,8 mm de plus que la moyenne.

Les précipitations ont été inférieures à la moyenne dans les régions méridionales d'Agboville et de Divo, et dans la région orientale d'Abengourou.

Les agriculteurs de ces régions étaient toujours optimistes quant à la production, car ils ont déclaré que le taux d'humidité du sol était suffisamment élevé pour soutenir les cultures.

Les températures moyennes ont oscillé entre 26,9 et 30,5 degrés Celsius la semaine dernière. (Reportage de Loucoumane Coulibaly ; Rédaction de Sofia Christensen et Jan Harvey)