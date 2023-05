Certains membres du personnel de la société de conseil américaine Mintz Group, basés à Hong Kong, ont quitté la ville après que le bureau de la société à Pékin a été perquisitionné par la police chinoise en mars, selon deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les enquêtes menées par les autorités chinoises sur Mintz, ainsi que sur la société américaine de conseil en gestion Bain & Co et la société continentale de conseil Capvision Partners, ont jeté un froid dans les entreprises qui traitent avec la Chine, et beaucoup ne savent pas exactement où se situent les lignes rouges, alors que Pékin s'apprête à introduire des lois plus strictes contre l'espionnage en juillet.

Le déplacement rapide de personnes hors de Hong Kong souligne à quel point la répression en Chine a troublé certaines entreprises du centre financier mondial, dont beaucoup naviguent encore dans une loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à la ville en 2020.

Les déménagements au cours des deux derniers mois sont censés être une mesure temporaire pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu de l'incertitude de l'Enquête de la police chinoise, ont déclaré les sources, et ont impliqué environ une demi-douzaine d'employés, y compris des enquêteurs et le chef du bureau de Hong Kong.

Une source ayant une connaissance directe de l'affaire, et quatre autres sources informées par des employés de Mintz, ont déclaré que le cabinet s'était engagé jusqu'à cette année dans un travail de diligence raisonnable examinant le recours possible au travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement liées à la région chinoise du Xinjiang.

Reuters n'a pas pu déterminer si l'enquête de la police chinoise avait été déclenchée par les travaux de Mintz sur le Xinjiang. Mais au moins deux autres cadres supérieurs de sociétés internationales de diligence raisonnable opérant en Chine ont déclaré à Reuters que les autorités les avaient explicitement mis en garde contre ce type de travail au cours des derniers mois.

L'une des sources qui a traité avec Mintz dans le cadre de ses activités professionnelles a déclaré que plusieurs des employés de Mintz basés à Hong Kong se trouvent actuellement à Singapour et qu'il n'est pas prévu qu'ils retournent à Hong Kong tant que l'enquête des autorités chinoises n'est pas terminée.

Personne n'était présent lorsque Reuters a visité le bureau de Hong Kong de Mintz pendant les heures d'ouverture, les portes étant verrouillées et les lumières éteintes. Un employé du bureau de gestion de l'immeuble a déclaré que Mintz payait toujours le loyer de son bureau, mais deux employés de bureaux voisins ont déclaré que personne n'avait été vu dans les locaux de Mintz au cours des derniers mois.

Plusieurs profils d'employés de Mintz ont été supprimés du site web de Mintz, selon un examen par Reuters des versions archivées du site. Le rôle de toutes les personnes qui ont quitté l'entreprise n'est pas clair.

Mintz s'est refusé à tout commentaire.

Confirmant la descente de police dans son bureau de Pékin à la fin du mois de mars, Mintz avait en temps utile déclaré qu'il avait mis fin à ses activités dans cette ville et qu'il était prêt à travailler avec les autorités chinoises pour "résoudre tout malentendu qui aurait pu conduire à ces événements".

XINJIANG "HORS LIMITES

Bien que les autorités chinoises n'aient pas précisé la portée de l'enquête menée contre Mintz, la perquisition et l'arrestation de cinq employés de Chine continentale, dont le chef du bureau de Mintz à Pékin, ont ébranlé le secteur des services de conseil professionnel en Chine, et des répercussions se font maintenant sentir à Hong Kong.

En tant que centre financier mondial, Hong Kong dispose d'un vaste réservoir de talents en matière de services professionnels, notamment dans le domaine des enquêtes sur les entreprises, avec des sociétés internationales telles que Kroll, Control Risks, McKinsey et FTI qui y sont basées.

Ces dernières années, suite à la promulgation d'une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine en 2020, les États-Unis ont révisé leur évaluation des risques pour les citoyens américains à Hong Kong, soulignant les risques accrus d'arrestation, de détention, d'expulsion ou de poursuites.

Les autorités chinoises et hongkongaises rejettent les critiques occidentales sur la loi de sécurité nationale, affirmant que les droits de l'homme sont respectés et que tous les pays, y compris les États-Unis, ont besoin de telles lois.

Le Bureau de la sécurité publique de Chine n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le ministère de la sécurité d'État n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Le bureau d'information du Conseil d'État, le ministère des affaires étrangères et le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré qu'il ne commentait pas les décisions individuelles des entreprises.

Une série de lois et de règlements promulgués sous le règne du président Xi Jinping - notamment des lois sur la cybersécurité, la protection des informations personnelles, la sécurité des données, ainsi que la prochaine loi anti-espionnage qui interdira le transfert de toute information liée à la sécurité nationale - ont compliqué le paysage de la mise en conformité.

Deux responsables de la diligence raisonnable travaillant pour des entreprises internationales et ayant de nombreuses transactions en Chine ont déclaré que les responsables chinois de la sécurité organisaient périodiquement des réunions ces dernières années pour émettre des avertissements explicites sur les domaines à éviter dans le cadre des enquêtes d'entreprise.

"Ils nous disaient exactement quelles étaient les zones interdites", a déclaré l'un d'entre eux. "Le Xinjiang en faisait partie.

Les groupes de défense des droits de l'homme accusent Pékin de commettre des abus à l'encontre des Ouïghours, majoritairement musulmans, dans la région occidentale du Xinjiang, notamment en recourant massivement au travail forcé.

Les États-Unis ont dressé une liste des entreprises qu'ils sanctionnent pour avoir eu recours au travail forcé au Xinjiang et ont adopté une loi qui oblige les entreprises à prouver que les produits provenant de cette région sont exempts de travail forcé.

La Chine nie tout abus dans le Xinjiang, qui est un important producteur de coton et un fournisseur de matériaux pour les panneaux solaires.

Randal Phillips, responsable du cabinet Mintz pour l'Asie et ancien haut fonctionnaire de la CIA, a coécrit l'an dernier un article publié sur le site web du cabinet et consacré à la "diligence raisonnable en matière de sanctions" dans le cadre de la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labour Prevention Act), spécifique au Xinjiang, qui a été supprimé depuis lors.

Phillips a écrit que "pour certains fournisseurs, les archives publiques et les questionnaires peuvent suffire ; pour d'autres, une vérification indépendante, une enquête sur le terrain et des entretiens avec des sources industrielles peuvent s'avérer nécessaires".

Phillips n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportages de James Pomfret à Hong Kong, d'Engen Than à Shanghai et de la salle de presse de Hong Kong ; rédaction de Lincoln Feast)