Le trône de couronnement de la Grande-Bretagne fait peau neuve avant le couronnement du Roi Charles

Charles et son épouse, la reine consort Camilla, seront officiellement couronnés le 6 mai lors d'une cérémonie religieuse solennelle à l'abbaye où le couronnement des rois et des reines a lieu depuis près de mille ans.

La pièce maîtresse de la cérémonie voit la couronne placée sur la tête du monarque assis sur la chaise en chêne, qui était à l'origine recouverte de dorures à la feuille d'or et décorée de manière élaborée avec du verre coloré.

Charles suivra certains de ses célèbres ancêtres, comme le roi Henry VIII, la reine Victoria et sa propre mère Elizabeth II, en étant couronné sur la chaise.

"Il s'agit du plus ancien meuble encore utilisé pour sa fonction d'origine", a déclaré Krista Blessley, conservatrice des peintures à l'abbaye.

La chaise du couronnement a été fabriquée sur ordre du roi Édouard Ier afin d'inclure la pierre de Scone, ou pierre de la destinée, qui avait été utilisée pour le couronnement des rois écossais pendant des siècles. Édouard avait fait descendre la Pierre d'Écosse en 1296.

Elle figure dans les cérémonies de couronnement depuis 1308, et est la chaise utilisée pour couronner les monarques depuis Henri IV en 1399, indique l'abbaye.

Au fil des ans, la chaise a souffert de l'usure, notamment en raison des graffitis des écoliers de Westminster et des touristes aux 18e et 19e siècles. Un visiteur a gravé sur le siège "P. Abbott a dormi dans cette chaise les 5 et 6 juillet 1800".

Un attentat à la bombe en 1914, que l'on pense avoir été organisé par les Suffragettes, en a également fait tomber un petit coin. Sa base, qui comporte un lion à chaque coin, a également été remplacée au 18ème siècle.

Entre-temps, les nationalistes écossais ont pris la Pierre de Scone le 25 décembre 1950 avant qu'elle ne soit récupérée quelques mois plus tard. La Pierre a été rendue à l'Écosse en 1996 et est conservée au château d'Édimbourg, mais elle retournera à Londres pour le couronnement.

Les derniers travaux de conservation se concentreront sur le nettoyage de la surface à l'aide d'éponges et de cotons-tiges pour éliminer la saleté, et sur la stabilisation des couches de dorure survivantes sur la chaise médiévale et le socle.

"La chaise du couronnement est extrêmement fragile. Elle a une structure complexe de couches, ce qui signifie que les couches de dorure sur elle s'écaillent souvent", a déclaré Blessley. "Une grande partie de mon travail en ce moment consiste donc à recoller ces couches de dorure et à m'assurer qu'elle est parfaitement saine pour le couronnement."