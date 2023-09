Environ 27 % des tests effectués sur des chaussures et des vêtements collectés par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis en mai ont révélé des liens avec du coton provenant de la région chinoise du Xinjiang, qui a été interdit en raison de préoccupations liées au travail forcé, selon des documents obtenus par Reuters en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act).

Les résultats, qui n'ont pas été publiés précédemment, mettent en évidence les difficultés rencontrées pour se conformer à la loi américaine visant à bloquer les importations de coton liées au travail forcé en Chine. Cette loi exige que la région de l'extrême ouest soit exclue des chaînes d'approvisionnement de l'industrie de l'habillement.

Pour faciliter l'application de la loi, les douaniers se sont tournés vers les tests isotopiques, qui permettent de relier le coton à des zones géographiques spécifiques en analysant la concentration d'éléments stables tels que le carbone et l'hydrogène présents à la fois dans la récolte et dans l'environnement dans lequel elle a été cultivée, selon les experts.

Dix des 37 vêtements collectés par le service des douanes et de la protection des frontières en mai ont été déclarés conformes au Xinjiang, selon les documents. Jusqu'à présent, les autorités ont collecté au moins trois lots de chaussures et de vêtements dans le cadre de leurs efforts de répression, le 22 décembre 2022, le 11 avril 2023 et le 23 mai 2023, selon des documents gouvernementaux communiqués à Reuters.

Dans l'ensemble, 13 des 86 tests, soit 15 %, ont été jugés compatibles avec le Xinjiang.

La plupart des autres informations figurant dans les documents ont été expurgées, y compris les marques des vêtements testés. Les descriptions des articles portent sur toute une gamme de vêtements, allant des caleçons, jeans et tee-shirts aux grenouillères et robes pour bébés. Tous contenaient du coton, parfois mélangé à d'autres textiles tels que l'élasthanne et la rayonne.

L'un des articles collectés en mai qui a été déclaré compatible avec le Xinjiang a été décrit comme un T-shirt Mickey fabriqué à partir d'un mélange de coton et de polyester. Laura Murphy, professeur de droits de l'homme et d'esclavage contemporain à l'université de Sheffield Hallam, en Angleterre, a déclaré que la gamme de produits et le taux élevé d'échantillons positifs soulignaient la difficulté de faire respecter l'interdiction.

"La quantité de coton du Xinjiang entrant aux États-Unis devrait être nulle", a-t-elle déclaré. "Toute quantité supérieure à zéro pour cent devrait donc constituer un véritable avertissement.

Les fonctionnaires des douanes n'ont pas répondu immédiatement aux questions sur les résultats des tests, notamment sur la manière dont ils ont sélectionné les vêtements pour l'analyse.

En juin, l'agence a déclaré à Reuters qu'elle donnait la priorité à l'action contre les marchandises les plus à risque en se basant sur les données et les renseignements actuels, mais a déclaré que le fait de partager plus de détails publiquement compromettrait le succès de notre travail et, par conséquent, la sécurité économique et nationale des États-Unis.

Les tests isotopiques ne sont pas encore une procédure de routine pour les douanes américaines, a déclaré en juin à Reuters Eric Choy, directeur exécutif de l'agence pour les recours commerciaux et l'application de la loi. Il a ajouté que les fonctionnaires des différents ports américains peuvent demander des tests s'ils reçoivent des allégations concernant des cargaisons spécifiques ou s'ils soupçonnent que les marchandises ont des liens avec le Xinjiang.

De nombreux détaillants se sont également tournés vers les tests isotopiques pour tenter de préserver leur chaîne d'approvisionnement du coton lié au travail forcé. Les marchandises produites partiellement ou entièrement au Xinjiang sont interdites aux États-Unis.

Selon un rapport fédéral publié l'année dernière, le coton du Xinjiang représenterait environ 87 % de la production chinoise et 23 % de l'offre mondiale en 2020 et 2021. Des pays comme le Viêt Nam, le Cambodge et le Bangladesh, qui comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de vêtements et de biens de consommation en coton, continuent d'importer de grandes quantités de tissus finis en provenance de Chine. Selon le rapport, ces tissus sont souvent acheminés vers les États-Unis sous la forme de vêtements fabriqués par des fournisseurs de ces pays.

Des dirigeants du secteur de la distribution et des sociétés d'analyse ont déclaré à Reuters que l'analyse isotopique est souvent utilisée pour vérifier que les fournisseurs n'utilisent que du coton provenant d'endroits approuvés, tels que les États-Unis ou l'Inde. Victorias Secret, Ralph Lauren et le géant du commerce électronique Shein font partie des entreprises qui ont passé un contrat avec Oritain, une société d'analyse isotopique dont le siège se trouve en Nouvelle-Zélande, pour vérifier l'origine du coton dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n'effectue pas ses propres tests et a versé à Oritain plus de 1,3 million de dollars depuis 2020 pour l'analyse des marchandises en coton, selon des documents de l'agence obtenus par Reuters en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act). Cependant, l'agence a caviardé le nom du fournisseur qui a analysé les trois lots de chaussures et de vêtements collectés en décembre, avril et mai, et n'a pas immédiatement confirmé si Oritain avait effectué les tests.

Les fonctionnaires ont déclaré que les tests isotopiques ne suffisent pas à dédouaner les cargaisons retenues dans les ports américains en raison de leurs liens présumés avec le Xinjiang. De plus en plus de détaillants et de fabricants procèdent à des contrôles ponctuels des matériaux, des fils aux tissus finis, à différents points de leur chaîne d'approvisionnement, en utilisant l'analyse. Toutefois, selon M. Choy, il n'y a aucune garantie que ces mêmes matériaux ont été utilisés dans les produits finis faisant l'objet de l'enquête.

Il ne s'agit pas d'une solution miracle, a-t-il ajouté. Les tests effectués au niveau de la filature ou du fil de la chaîne d'approvisionnement ne représentent pas nécessairement l'expédition réelle. (Reportage de Katherine Masters ; Rédaction de David Gregorio)