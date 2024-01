Le négociant mondial en matières premières Louis Dreyfus Company (LDC) a accepté d'acquérir le reste de son partenaire australien Namoi Cotton afin de renforcer sa position dans l'un de ses produits agricoles clés.

LDC a fait une offre en espèces pour acquérir les 83% d'actions émises de Namoi qu'elle ne contrôle pas encore, ont déclaré les sociétés vendredi.

Les actions de Namoi ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2022, les investisseurs ayant réagi à l'offre, qui représentait une prime de 6,25 % par rapport à la clôture précédente de l'action.

Namoi Cotton est la plus grande entreprise australienne de traitement du coton et de chaîne d'approvisionnement, avec une capacité d'égrenage de 1,6 million de balles et un réseau comprenant 10 égreneuses de coton en Nouvelle-Galles du Sud et dans le sud du Queensland, ainsi que trois installations d'entreposage, selon le communiqué de LDC.

L'intégration de Namoi Cotton dans nos opérations de coton australiennes s'inscrit également dans la stratégie globale de LDC visant à renforcer son leadership dans les activités de merchandising de base, " a déclaré Joe Nicosia, responsable du coton chez LDC.

LDC, qui est contrôlée par Margarita Louis-Dreyfus, est l'un des plus grands négociants et transformateurs de produits agricoles au monde. Elle détient actuellement 17% de Namoi Cotton et exploite deux joint-ventures avec la société - Namoi Cotton Alliance (NCA) et Namoi Cotton Marketing Alliance (NCMA).

L'acquisition devrait être finalisée à la mi-2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, a déclaré LDC.