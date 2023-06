Voici les réactions à l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur la discrimination positive, jeudi, sur Twitter et ailleurs.

CHUCK SCHUMER, CHEF DE LA MAJORITÉ AU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS, DÉMOCRATE :

"L'arrêt de la Cour suprême a mis un énorme obstacle à la marche de notre pays vers la justice raciale.

DERRICK JOHNSON, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAACP, SUR MSNBC :

"Le pire de la discrimination positive, c'est qu'elle a créé un Clarence Thomas qui a bénéficié du programme et qui se trouve maintenant dans une position où il va priver de nombreuses jeunes personnes talentueuses afro-américaines d'une opportunité. Historiquement, le problème est que les établissements d'enseignement supérieur, les sociétés, les entreprises et d'autres entités ont refusé à des Afro-Américains et à d'autres personnes qualifiées l'accès à l'admission et à l'emploi en raison de leur race.

SÉNATEUR AMÉRICAIN TOM COTTON, RÉPUBLICAIN :

"La discrimination positive est une discrimination systémique. Je suis heureux que la Cour suprême ait déclaré que cette discrimination était contraire à la Constitution. Les admissions doivent être décidées sur la base du mérite, et non de la couleur de la peau."

L'ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE, RÉPUBLICAIN :

"La discrimination fondée sur la race n'a pas sa place aux États-Unis, et je suis heureux que la Cour suprême ait mis fin à cette violation flagrante des droits civils et constitutionnels dans les processus d'admission, qui ne servait qu'à perpétuer le racisme."