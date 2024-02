Un tribunal américain a annulé les dernières autorisations accordées par le gouvernement à certains désherbants agricoles vendus par Bayer, BASF et Syngenta, ce qui alimente l'incertitude des agriculteurs qui pulvérisent ces produits sur le soja et le coton génétiquement modifiés pour y résister.

Les défenseurs de l'environnement ont félicité la Cour pour avoir mis un terme à l'utilisation des herbicides à base de dicamba, qui sont connus pour dériver et endommager les cultures qui ne tolèrent pas le produit chimique.

Certains groupes agricoles et entreprises agroalimentaires ont déclaré que la décision, si elle est appliquée par le gouvernement fédéral, risque de nuire financièrement aux agriculteurs et de réduire les possibilités de lutte contre les mauvaises herbes qui développent de plus en plus de résistance à un nombre limité d'herbicides.

Cette semaine, le juge David Bury, du tribunal de district de l'Arizona, a annulé les homologations par l'Agence de protection de l'environnement des désherbants à base de dicamba à partir de 2020, estimant que l'agence n'avait pas respecté les procédures imposant la participation du public. Cette décision concerne le XtendiMax de Bayer, l'Enginia de BASF et le Tavium de Sygnenta, des herbicides couramment utilisés dans les exploitations agricoles américaines.

Le soja de Bayer qui résiste à l'herbicide à base de dicamba est le deuxième soja le plus planté aux États-Unis.

Les entreprises ont déclaré qu'elles n'étaient pas d'accord avec la décision et qu'elles attendaient les instructions de l'EPA. Cette dernière a déclaré qu'elle examinait la décision.

"La plupart des producteurs de soja et de coton ont pris leurs décisions d'achat de semences et de produits chimiques et, dans certains cas, se préparent à planter leur récolte 2024 dans les semaines à venir", a déclaré BASF. "Cette ordonnance pourrait menacer les moyens de subsistance des producteurs de soja et de coton qui comptent sur le dicamba pour lutter contre les mauvaises herbes résistantes.

La décision interdit aux agriculteurs de pulvériser les produits à base de dicamba au cours de la prochaine saison de culture, à moins que l'EPA n'autorise l'utilisation de lots déjà expédiés, a déclaré Meredith Stevenson, avocate pour le Center for Food Safety (Centre pour la sécurité alimentaire). Le centre a qualifié cette décision de "victoire vitale pour les agriculteurs et l'environnement".

En juin 2020, une cour d'appel américaine a bloqué les ventes d'herbicides à base de dicamba, estimant que l'EPA avait sous-estimé les risques liés à leur utilisation.

L'EPA, sous l'ancien président Donald Trump, a par la suite déclaré que les agriculteurs pouvaient utiliser leurs réserves existantes avant qu'elle n'autorise à nouveau l'utilisation avec de nouvelles restrictions en octobre 2020.

En décembre 2021, sous la présidence de Joe Biden, l'agence s'est demandé si les désherbants à base de dicamba pouvaient être pulvérisés en toute sécurité sur le soja et le coton sans poser de "risques déraisonnables" pour les autres cultures. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, complété par Clark Mindock à New York, et édité par Matthew Lewis)