First Class Metals PLC - société d'exploration axée sur l'Ontario et le Canada - salue les résultats obtenus dans la région du lac West Pickle, en Ontario. Elle ajoute que les forages effectués le long de la marge orientale de la zone West Pickle ont ciblé des anomalies électromagnétiques de sondage, qui ont révélé 1,8 % de nickel et 1,0 % de cuivre sur 1,5 mètre dans le trou TK23-134. Marc Sale, directeur général, a déclaré : "Je reste encouragé par les progrès réalisés dans le cadre de l'exploration de Palladium One dans la zone WPL et dans l'ensemble de la zone de découverte. Les résultats du sondage TK23-128, près de la limite de la concession de FCM, sont particulièrement encourageants. FCM continuera à rechercher l'intérêt de tiers dans ce secteur de North Hemlo".

Cours actuel de l'action : 4,02 pence, en baisse de 0,7 % à Londres vendredi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 68 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

