Le prix de l'or est en passe de connaître sa deuxième hausse hebdomadaire consécutive vendredi, la demande s'étant renforcée en raison des attentes concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, tandis que le palladium, métal catalyseur de l'automobile, a bondi de plus de 8 %.

L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 2 354,86 $ l'once à 09:31 a.m. ET (1331 GMT). Cependant, le lingot a gagné 0,9% depuis le début de la semaine, s'ajoutant à l'augmentation de 1,7% la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 368,70 $.

"L'or a bénéficié d'une série de données économiques faibles cette semaine et les traders continuent de considérer les mauvaises nouvelles comme de 'bonnes nouvelles' qui conduiront à des réductions de taux plus tôt et plus nombreuses," a déclaré Tai Wong, un négociant en métaux indépendant basé à New York.

Les données de jeudi ont montré que les premières demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont diminué modérément la semaine dernière, tandis que la construction de nouveaux logements a chuté. Ces données, ainsi que les ventes au détail tièdes du mois dernier, maintiennent la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Le marché table actuellement sur une ou deux baisses de taux de 25 points de base chacune de la part de la Fed cette année. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Pendant ce temps, le palladium au comptant a augmenté de 5,5 % pour atteindre 974,25 $ l'once, après avoir atteint un sommet d'un mois plus tôt dans la séance. Cependant, les prix au comptant sont toujours en baisse de 11 % depuis le début de l'année, après une chute de 39 % en 2023.

"Le marché (du palladium) est tendu ce matin et l'a été toute la semaine. Notez les positions vendeuses excessivement élevées sur NYMEX ; comme la fin du trimestre (et dans certains cas de l'année fiscale) approche la semaine prochaine, il pourrait y avoir une couverture liée au book-squaring", a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX.

Les prix du palladium se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles de 21-50 et 100 jours, ce qui est considéré comme un signe haussier pour les investisseurs qui suivent les signaux techniques.

Ailleurs, le platine était en hausse de 1,5% à 992,72 dollars l'once, tandis que l'argent a chuté de 1,9% à 30,13 dollars, mais les deux métaux se dirigeaient vers un gain hebdomadaire.