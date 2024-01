Le prix de l'or a baissé vendredi et était en passe de connaître sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines, plombé par un dollar plus fort et des rendements obligataires plus élevés, alors que les investisseurs attendent avec impatience les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 2 037,10 $ l'once à 1006 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 044,50 $.

"L'or se négocie actuellement en baisse de moins de 1% pour la semaine alors que les données économiques américaines plus fortes que prévu ont conduit les rendements obligataires à augmenter et les attentes de réduction des taux américains à diminuer", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Un rapport plus fort que prévu sur les salaires aux États-Unis pourrait remettre en question la détermination de l'or, étant donné son impact potentiel sur les prévisions de réduction des taux d'intérêt.

Les données de jeudi ont montré que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, ce qui témoigne de la vigueur persistante du marché de l'emploi.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint un pic de trois semaines, tandis que le dollar a augmenté de 0,3 % et se dirigeait vers son plus grand gain hebdomadaire depuis mai, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [L'OR EST DONC DEVENU PLUS CHER POUR LES DÉTENTEURS D'AUTRES DEVISES.

L'attention se porte maintenant sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu à 1330 GMT, pour plus de clarté sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Les économistes interrogés par Reuters prévoient la création de 170 000 emplois en décembre, soit moins que les 199 000 emplois créés en novembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent maintenant à 63% la probabilité d'une réduction des taux de la Fed lors de sa réunion du 20 mars, par rapport à 90% il y a une semaine.

Ailleurs, l'argent au comptant était en baisse de 0,2 % à 22,95 dollars l'once, tandis que le platine a glissé d'environ 1 % à 948,15 dollars.

Le palladium a chuté de 1,1 % à 1 025,36 dollars l'once, pour sa neuvième séance de baisse consécutive. "La combinaison d'une bonne disponibilité des stocks, de positions courtes croissantes, de la baisse de la part de marché des moteurs à combustion interne et de la substitution du palladium a pesé sur les prix, et nous nous attendons à ce que ces tendances donnent le ton des échanges en 2024", a déclaré Suki Cooper, analyste chez Standard Chartered.