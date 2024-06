Le prix au comptant du palladium à Londres a atteint son plus haut niveau en un mois et a brièvement dépassé le niveau clé de 1 000 dollars l'once troy dans des échanges volatils vendredi, certains investisseurs ayant couvert leurs positions à découvert et le marché étant tendu pour l'approvisionnement physique à proximité.

Le palladium au comptant était en hausse de 2,6% à 947 dollars l'once troy à 1655 GMT après avoir atteint 1 027 dollars, son plus haut niveau depuis le 22 mai. Les prix ont atteint leur plus bas niveau en quatre mois à 867,51 $ mardi.

Les indicateurs de l'étroitesse de la liquidité à court terme étaient visibles dans le marché fin, connu comme un échange de contrats à terme pour des produits physiques (EFP), où les parties échangent un contrat à terme pour le produit physique.

"Avec la combinaison de gestionnaires de fonds détenant une position courte record sur les contrats à terme de palladium, une forte dépréciation sur le marché EFP au cours des derniers jours et une allocation importante des ETF au cours du mois dernier qui entraîne un retrait du métal du marché, nous nous préparons à la possibilité d'un short squeeze à l'ancienne", a déclaré Jeff Klein, négociant chez Heraeus, à Reuters.

La disponibilité des barres de palladium était particulièrement faible à Londres, selon deux sources industrielles.

L'Afrique du Sud, la Russie et l'Amérique du Nord sont les principaux producteurs de palladium, mais les barres russes fabriquées après le début de l'année 2022 ont disparu du marché londonien après avoir perdu leur statut de "bonne livraison" avec le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou.

Le palladium, principalement utilisé dans les catalyseurs automobiles qui réduisent les émissions nocives, a connu une chute de 39 % en 2023 en raison des paris selon lesquels l'augmentation de la part de marché des véhicules électriques (VE) sans palladium réduirait la demande à l'avenir.

Les métaux sont toutefois soutenus par les estimations de ventes plus élevées de cette année pour les voitures hybrides, qui ont besoin de palladium, et par le déficit structurel persistant du marché lui-même.

"Compte tenu du déficit important, les stocks en surface ont atteint cette année leur niveau le plus bas jamais enregistré (depuis 1980), et d'autres déficits sont attendus en 2024 et 2025", a déclaré Wilma Swarts, responsable de la recherche sur les métaux du groupe du platine au sein de la société de conseil Metals Focus.

"Cette situation entraînera un nouveau resserrement des liquidités et devrait faire remonter ou soutenir les prix cette année", a-t-elle ajouté. (Reportage de Polina Devitt, Pratima Desai et Arpan Varghese ; édition de Josie Kao)