La société russe Nornickel s'attend à ce que le marché mondial du palladium passe d'un déficit de 200 000 onces en 2023 à un excédent de 300 000 onces troy en 2024, en raison d'un recyclage supérieur à la reprise de la demande, a déclaré l'exploitant minier mercredi.

Nornickel, qui n'a pas été directement visé par les sanctions occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, représente 40 % de la production primaire mondiale de palladium, utilisé dans les pots d'échappement des véhicules pour neutraliser les émissions nocives des moteurs.

"Le secteur automobile, qui contribue à plus de 80 % de l'utilisation du palladium, se rétablit lentement après les chocs liés au COVID et à la chaîne d'approvisionnement de 2020-2021. Cela devrait conduire à une croissance de la demande de métal de 1 % cette année", a déclaré Nornickel dans son étude de marché actualisée.

L'excédent de la consommation de palladium par rapport à la production en 2022 et jusqu'à présent en 2023 a été compensé par les ventes de stocks précédemment accumulés par les constructeurs automobiles et les fabricants de systèmes catalytiques, a déclaré Nornickel, ajoutant que le déstockage de masse devrait se terminer au second semestre 2023.

Le mineur, qui a enregistré une baisse de 16% de son bénéfice net en 2022 alors qu'il était aux prises avec des disruptifs dans la chaîne d'approvisionnement après l'imposition de sanctions occidentales à Moscou, s'attendait auparavant à ce que le déficit du marché mondial du palladium s'établisse à 300 000 onces en 2023.

Nornickel, qui représente également 20 % de la production de nickel de haute qualité, a ajouté que l'excédent du marché mondial du nickel devrait dépasser 180 000 tonnes en 2024 après 200 000 tonnes en 2023 - ce qui correspond largement aux prévisions du Groupe d'étude international du nickel pour cette année.