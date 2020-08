OFI AM confiant à moyen terme sur le platine et le palladium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À court terme, le platine et le palladium auront besoin d’une confirmation de redressement durable du secteur automobile, une fois les mécanismes de soutien derrière nous, pour pouvoir poursuivre leur hausse, estime OFI AM. À moyen terme, le développement des réglementations environnementales et de la mobilité électrique hybride pourraient augmenter les besoins et constituer un fort soutien. La baisse de la production résultant des mesures de confinement, de la distanciation sociale et de l’impact sur la chaîne de recyclage de ces métaux, est également un facteur plutôt haussier.