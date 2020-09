La demande, véritable inconnue des marchés pétroliers. Le royaume saoudien a réduit ses prix de vente de brut pour ses expéditions vers l’Asie, son principal marché, mais aussi à destination des Etats-Unis, où ses livraisons sont tombées à leur plus bas niveau le mois dernier. Un signe que le plus grand exportateur de pétrole au monde entrevoit une reprise de la demande encore incertaine d’ici à la fin de l’année.

Il n’en fallait donc pas plus pour raviver les craintes des marchés au sujet de la demande, sortant les marchés pétroliers de leur longue phase d’immobilisme puisque les prix du brut ont décroché de plus de 10% en quelques séances.

L’exemple d’une filière déprimée et en déficit. Le World Platinum Investment Council (WPIC), dans sa dernière note trimestrielle, s'attend à ce que le marché du platine connaisse un déficit de 336 koz (millier d’onces) en 2020 en raison d'une offre déprimée et d'une forte demande d'investissement. Plus concrètement, si l’offre devrait se contracter de 14% cette année, le recul de la demande devrait lui se limiter à -11% par rapport en 2019, grâce à la "bonne tenue" de la demande des investisseurs en lingots et autres pièces. Comme quoi, un marché aussi déprimé que celui du platine, peut aussi connaître un déficit offre/demande.