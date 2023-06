(Alliance News) - ACG Acquisition Co Ltd a déclaré lundi qu'elle serait rebaptisée ACG Electric Metals Ltd alors qu'elle investit dans deux mines brésiliennes pour fournir des métaux aux fabricants de véhicules électriques.

ACG Acquisition est une société d'acquisition spécialisée qui cherche à bénéficier des conditions de prix favorables pour les métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers.

ACG Acquisition a déclaré avoir acheté la mine de sulfure de nickel Atlantic et la mine de cuivre Mineracao Vale Verde au Brésil pour 1,0 milliard d'USD auprès de fonds conseillés par Appian Capital Advisory LLP, dans le but de devenir un "nouveau leader dans le domaine des métaux critiques verts".

La transaction est soutenue par des engagements de capitaux propres de 100 millions d'USD de la part du mineur Glencore PLC, du constructeur automobile Stellantis NV et de la société d'investissement La Mancha, ainsi que par un prépaiement supplémentaire de 100 millions d'USD de la part de PowerCo, la filiale de Volkswagen AG spécialisée dans les batteries.

Sous son nouveau nom, l'entreprise décrochera des constructeurs de véhicules électriques, tels que Stellantis et PowerCo, afin de fournir "une sécurité d'approvisionnement, une responsabilité totale de la chaîne d'approvisionnement et des produits à faibles émissions de carbone."

Le directeur général d'ACG a déclaré : "ACG Electric Metals sera une entreprise conçue pour tirer parti des opportunités offertes par les grandes tendances mondiales : l'augmentation massive de la demande de métaux pour batteries, la polarisation des chaînes d'approvisionnement et la nécessité de réduire les émissions de carbone - de la mine au client final.

"Ces mines de haute qualité permettront à ACG d'être le fournisseur de métaux verts de choix pour les constructeurs automobiles occidentaux de véhicules électriques.

Les actions d'ACG Acquisition n'étaient pas négociées à 10,20 USD à Londres lundi après-midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

